Devlet koruması altındaki çocuklardan teknoloji başarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk evi ve çocuk evleri sitesinde kalan 14 çocuk, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazanarak başarı yakaladı. Sınavı kazanan gençlere, robotik ve kodlamadan nano teknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya kadar 11 farklı alanda eğitim verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere kurulan “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençleri bir araya getiriyor. Eğitim desteği sağlandı Programa 81 ildeki ortaokul düzeyindeki 4. ve 5. sınıflar, lise düzeyindeki 8. ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıflarındaki öğrenciler başvuru yapabilirken, eğitim almak isteyen öğrenciler, E-Sınav, Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama, Uygulama Sınavı olmak üzere üç aşamalı öğrenci seçme sınavına tabi oldular. Bu doğrultuda Deneyap Teknoloji Atölyelerine başvuru yapan kuruluş bakımı altındaki çocuklara, sınavlara hazırlanmaları için üniversiteler ile iş birliği yapılarak eğitim desteği sağlandı. İstanbul - Nihat Orhan



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