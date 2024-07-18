Eğitim sistemi alarm veriyor

ÖSYM tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Sonuçların açıklanmasının ardından eğitim uzmanı Abbas Güçlü, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.

Eğitimde vahim tablo Güçlü, sınav sonuçlarının yanı sıra, eğitim sisteminin genel durumu ve adayların performansı üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu. Güçlü, “TYT’de yeni mezun adaylar bile Türkçe dışında yetersiz kaldı! MEB sessiz kalmaya devam ediyor. Sınav sonuçları, eğitim sisteminin alarm verdiğini gösteriyor” diyerek durumun vehametine dikkat çekti. Abbas Güçlü, AYT sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede, adayların düşük performansına dikkat çekti: “Matematik 40/5,5, Fizik 14/2,2, Kimya 13/1,4, Biyoloji 13/2,3. Sorumlusu kim? Öğrenci mi, MEB mi, ÖSYM mi yoksa?..” Haber Merkezi

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