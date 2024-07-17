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17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

YKS Türkiye birincisi Arda Taşdemir tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı

17 Temmuz 2024, Çarşamba 10:47
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal Türkiye birincisi olan Arda Taşdemir, sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Malatya'da yaşayan Taşdemir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle eğitimini Elazığ'da Cemil Meriç Fen Lisesi'nde tamamladı.

 

Depremde evleri zarar gören, Elazığ'da 5 ay kaldıktan sonra ailesiyle Malatya'ya dönen Arda, mezun olduktan sonra geçen yıl girdiği YKS'de ilk 5000'de yer aldı. Tercihte bulunmayarak tekrar sınava hazırlanan Taşdemir, bu yıl AYT sayısalda birincilik elde etti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan Arda Taşdemir, gazetecilere, deprem nedeniyle zorlu bir süreç atlattıklarını ifade etti.

"Sürpriz oldu"

Eğitim hayatında çalışma alışkanlığı olduğunu, bu süreçte de sürdürdüğünü ve başardığını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Aslında bu sonuç benim için biraz sürpriz oldu. O yüzden aslında şu an hem heyecanlı hem mutlu ve şaşkınım. Aslında hedefim ilk 1000'e girmekti bu sürpriz oldu. Çalışma sürecinde ailemin ve öğretmenlerin emeği oldukça fazla. Evde çok sessiz bir ortam istiyordum ve ailem bu imkanı bana sağladı. Oldukça rahat ve istediğim bir ortamda çalıştığım için de oldu."

"Hayalim İTÜ"

Taşdemir, depremin kendisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Afetin ardından biz de herkes gibi etkilendiğimiz için şehir değiştirmek zorunda kaldık bu da benim çalışmalarımı etkiledi. Bu yüzden ikinci kez hazırlanmamın sebebi aslında o afet olabilir çünkü afetten sonra çalışmalarına çok odaklanamadım o yüzden ikinci kez hazırlandım." dedi.

Hedefi hakkında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Önce üniversiteleri araştıracağım öyle gideceğim ama hep çocukluğumdan beri hayalim İTÜ ama yine de üniversiteleri araştırıp son kararı öyle vereceğim." diye konuştu.

Taşdemir, sonuçların açıklanmasının ardından kendisi gibi çevresindekilerin de şaşırarak sevindiğini anlatarak, ailesine ve çevresine böyle bir his yaşatabilmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Başarının sırrı hakkında açıklamada bulunan Taşdemir, "Üniversite sınavı özelinde anlatacak olursam eksiklerini anlayıp üzerine gitme diyebilirim. (Sınava girecek öğrenciler) Öncelikle girdikleri sınavı iyi analiz etsinler, eksiklerinin üzerine gitsinler ve psikolojilerini olabildiğince sağlam tutmaya çalışsınlar." ifadesini kullandı.

"Arda, disiplinli, planlı bir şekilde çalıştı"

Beden eğitimi öğretmeni baba Gökhan Taşdemir ise oğlunun çocukluğundan beri hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.

Oğlunun başarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını anlatan Taşdemir, Arda'nın eğitimine katkıda bulunan öğretmenlerine teşekkür etti.

Depremden sonra Elazığ'a gittiklerini, oradaki okulunda öğretmenlerinin oğlu için ellerinden geleni yaparak depremin hasarını gidermeye çalıştıklarını aktaran baba Taşdemir, "Arda, disiplinli, planlı bir şekilde çalıştı. Hedefinin olması en büyük avantajıydı. Hedefini gerçekleştirmek için çok çabaladı ve sonuçta hedefine ulaştı." dedi.

"Bir gün ders çalış demedim"

Anne Serpil Taşdemir oğlunun doğduğu günden bu yana kendisini üzmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Oğlum hem ders hem ahlaki yönden beni üzmedi ona çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Depremden sonra Elazığ'a gittik oradaki okulda da çok destek gördük. Bu sürecin kahramanı Arda çünkü ona bir gün ders çalış demedim. İlkokul birinci sınıftan bu yana ders çalış demedim kendi azmiyle oldu. Çok şaşırdık. Sınav annelerine tavsiyem çocuklarına baskı yapmasınlar, ders çalış demesinler. Bu onları inanın ki dersten uzaklaştırıyor. Çocuklar zaten ne yapacaklarını biliyor."

AA

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