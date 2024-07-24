Eğitim Seti, bütün kesimlere hitap ediyor

“Risale-i Nur’un Kur’ân’dan sunduğu iman hakikatlerine hepimizin ekmek gibi, su gibi ihtiyacı var. Yani seti eline alan herhangi bir Kimse işlenen konulardan mutlaka faydalanacaktır.”

Osman YİĞİT - İSTANBUL

Risale-i Nur Eğitim Setini hazırlayan ekipte yer alan eğitimci Metin Ünal, setin hazırlanış serencamını anlattı (2)

—Dünden devam—

Metinler işlenirken nasıl bir yol izlendi?

Eğitim Setinde dikkat ettiğimiz hususlardan birisi de Risale-i Nur derslerinin orijinal metinler olmasıydı. Bu husus zaten her alanda dikkat edilmesi gereken birkonu. Dolayısıyla yaş grubu ne olursa olsun, derslerin orijinal metinlerle yapılmasını önemli gördük. Sayfa altlarına kelime bilgisi ekleyerek manalara erişimi kolaylaştırmayı hedefledik. Dinleyenlerin dikkatini toplamak ve derse odaklamak için her dersin girişine dersin içeriğiyle ilgili soru veya sloganik 3 ifade ekledik. Dersi yapan kişi ders öncesinde dinleyicilere bu ifadeleri yönelttiğinde karşılıklı olarak güzel bir etkileşim oluşuyor. Örnek vermek gerekirse setin ilk dersi olan 1. Söz’ünders öncesi ifadeleri şöyle;

1. Hafta 1. Ders: Besmelenin Önemi (Birinci Söz)

• Bütün ihtiyaçları gideren ve bütün korkuları silen kelime: BİSMİLLÂH

• Bütün varlıklar halleriyle nasıl “Bismillâh” der?

• Elmayı satana ücretini veriyoruz. Peki “Yaratan’’ ne istiyor?

Bununla birlikte her haftanın 3. dersi olarak işlenmesi planlananfıkıh/âdab dersleri ise büyük ölçüde hadislerden müteşekkil. Yani fıkıh/âdabkonuları çoğunlukla hadislerle anlatıldı. Eğer konu ile ilgili âyet ya da Risale-i Nur’dan bir bilgi varsa bunlar da eklendi.

Okuma programlarında ve derslerde kaynak kitap olması hususunda eğitimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Bu konudaki tavsiyelerimiz 2 farklı açıdan olabilir. Bir yönüyle bu alanda yapılan dersler bakımından, diğer yönüyle Eğitim Seti kullanımı bakımından.

Bir kere şunu söylemek gerekir ki, en küçüğünden en büyüğüne her mahalde ilköğretimden üniversiteye olabildiğince her seviyede dersler yapılmalı. Eğer hedef kitlemiz çocuklar veya gençler ise, bu kesime yönelik yapılan dersler daha bir özen, devamlılık ve takip istiyor. Eğitim konusu uzun soluklu bir iş olması hasebiyle çalışmaların ekip halinde yapılması çok önemli. Bu ekip ve derslerin, o mahallin en üst düzeyinde destek görüp takip edilmesi de çok önemli. Zira destek ve takip ölçüsünde şevk oluşuyor. İhlasla yapılan işlerde de Cenab-ı Hakk olumlu neticeyi yaratıyor.

Çalışmaların en başında o hizmet mahallinin öğrenci potansiyeli çıkartılmalı. Katılımı düzenli ve kolaylaştırmaya yönelik tedbirler açısından gerekirse servis imkânları devreye sokulmalı. Derslerin içeriklerinden tutun, ikram ve yaş gruplarına göre oyun ve yarışmalarla paralel yürütülen süreçler takip edilebilir. Bu alanda elimizde çeşitli dokümanlarımız mevcut olup isteyenlerle paylaşabiliriz.

Diğer yönüyle şunları da söyleyebilirim. Hayat şartlarının çok karmaşık ve yoğun olduğu bu dönemde önümüzde belirli bir müfredat olması işlerimizi kolaylaştırıyor. Zira bu derslerde görev alan ekipten birisi bir hafta programa katılamasa dahi yerine bakan diğer kişi dersi kitaptan takip ederek, kaldığı yerden devam edebilmekte. Dolayısıyla Eğitim Seti bu alanda bir müfredat çalışması olarak önümüzde duruyor.

• Ders bitimlerinde her dersin sonundaki etkinlik ve testler öğrencilerle birlikte mutlaka çözülmeli. Bu, derslerin pekişmesi ve kalıcı hale gelmesi açısından çok büyük fayda sağlamakta. Ayrıca öğrenciler keyif de almaktalar.

• Eğitim Setinde her hafta için 3 ders düşünülmüşse de, mahaller kendi şartlarına göre haftada 2 ders olarak da yapabilir. Bu durumda görevli kişiler önceden bir araya gelip haftalık konu seçimini yaparak 1 dönemlik ya da 1 senelik konu planlaması hazırlayabilirler.

• Kardeş il projeleriyle eğitim süreçlerinde ilk/orta/lise seviyesinde 2 il birlikte çalışabilir (mektuplaşmalar, ziyaretler, okuma programları, vs). Nitekim bunun örnekleri yapıldı.

• Bunların dışında, okuma programlarında, program öncesinde Eğitim Setinin konuları arasından ihtiyaca göre dersler seçilerek 3 günlük/5 günlük/10 günlük bir programda kullanılmak üzere derlemeler yapılarak kullanılabilir.

• Ayrıca bu tür uygulamalar konusunda bize ulaşıp istedikleri gibi iletişime geçebilirler. Karşılıklı fikir alışverişi yapabiliriz. Zira eğitim çalışmaları aktif ve canlı bir süreç içinde işliyor. Dolayısıyla bu tür çalışmalar sürekli gelişmeli, değişmeli.

• Elimizde Eğitim Setinin kitapları ve dersleriyle ilgili bilgilendirme dokümanlarımız var. Bu seti öğrenci grupları için kullanmak isteyen kişilerin, Eğitim Setinin içeriğine hâkim olmasının çok faydası olacaktır. Bize ulaşılması halinde onlara bu dokümanları paylaşabiliriz ([email protected]).

Setin, Risale-i Nura aşina olmayan gençleri nurları tanımada önemli bir basamak teşkil ettiğini söyleyebilir miyiz?

Eğitim Seti, iman hakikatleri ve temel fıkıh/âdab konularını içerirken bazı öğretim metotlarını barındırıp; renkli, resimli, test ve etkinliklerden oluşturulmasındaki ana hedef, Nurlarla tanışan kişilerin ilgisini çekmekti. Elhamdülillah kullanıldığı yerlerde müsbet neticelerin olduğu görülüyor.

Yeni çalışmalar ve projeleriniz var mı?

Eğitim Seti ilk planlanırken; Öğrenci Ders Kitabı, Öğrenci Etkinlik Kitabı ve Eğitici Kitabı olarak düşünülmüştü. Çok fazla kitaba boğmamak adına, Öğrenci Ders Kitabı ve Öğrenci Etkinlik Kitapları birleştirilmiş şekilde basıldı. Yani mevcut sette, derslerden hemen sonra o derse ait test ve etkinler yer alıyor.

Setin bu haline ek olarak düşündüğümüz ve Neşriyatımıza teklif ettiğimiz şöyle bir şey var. Sadece test ve etkinliklerin olduğu ve tek kullanımlık çek/kopar şeklinde ayrı bir ürünün de basılması. Bu da ders sonrasında her bir çocuğa test ve etkinlikleri ayrıca dağıtmak suretiyle herkesin ayrı ayrı çözüm yapabilmesini ve gün sonundaçocuğun kendi dosyasına koyup evine götürmesini sağlayacak. Zira kitaplarda bulunan etkinlikler bir kere çözüldüğünde aynı ders başka zamanlarda yapıldığı vakit etkinliklerinin çözülmüş olması öğrenciye olumsuz etki yapabiliyor. (Neşriyatımız şu an konuyu değerlendiriyor.)

Eğitim Seti çalışması yapılırken, çalışmada bulunan arkadaşlarla hep dediğimiz ve duamız şuydu, “Bu çalışma ortaya çıktıktan sonra bunu görenler için başka ve daha güzel çalışmalara örnek teşkil etsin inşallah.” Kur’ân’ı asrın idrakiyle anlayıp Risale-i Nur aracılığıyla iman hakikatleri ölçüsünde bir hayat yaşamak için Nurlarla ilgili daha birçok projeler durmaksızın devam etmeli.

Çalışmada yer alan kardeşler adına da olsa şunu söylemeyi bir sorumluluk olarak görüyorum: Eğitim Seti; setin oluşturulmasında yer alan 3 öğretmenin maddeten herhangi bir karşılık beklemeden yaptığı bir çalışma olmuştur. Bu çalışma, ilmimizin zekâtı kabilinden değerlendirilebilir.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Öyle bir zamandayız ki, manevî hassasiyeti yüksek anne babalar dahi çocuklarının gençlik dönemi ve sonrasındaki süreçlerinden muztaripler. Zira anne babalar olarak çocuklarımızın yüzlerini, iman hakikatlerine en muhtaç olduğu dönemlerde dünyaya çeviriyor, adeta daha ilkokula başlarken onlara “Dünyada iyi yerlere gelmek için çok çalışmalısın, bunun için de ilk önceliğin dünya işleri olmalı” mesajlarını veriyoruz. Kendi ellerimizle verdiğimiz bu mesajlardan, çoğu zaman kendimiz dahi haberdar değiliz. Hâlbuki dünyevî ihtiyaç ve emellerin söz konusu olması; çocuklara “Hangi durum olursa olsun bizim ilk önceliğimiz Allah’ın rızası dairesinde yaşamaktır. O’nun rızası dairesinde yaşamak, dünyaya çalışmaya engel değildir” mesajını vermek için bir fırsat.

Tam da bu noktada Risale-i Nur derslerinin, özellikle küçük yaş gruplarına ayrı bir özenle yapılması gereği anlaşılıyor. Bu yüzden son söz olarak; her ilde ilk/orta/lise düzeyinde derslerin olması, bu dersler için ekipler kurulması, kurulan ekiplerin yalnız bırakılmaması, bu alandaki derslerin her ilin en üst düzeyinde rutin gündeme alınması duasını yapmış olalım. Teşekkür ederim.

—SON—