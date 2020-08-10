O öğretmenlere de kadro verilmeli

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) öğretmenlerin kadro talebini Meclis gündemine taşıdı.

Bakan Selçuk’tan gelen cevap, öğretmenleri hayal kırıklığına uğrattı. Gürer’in önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili AB destekli proje kapsamında görevli sözleşmeli öğretmenlerin, mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda kadroya alınmasının mümkün görünmediğini açıkladı. Gürer, kadro verilmez ise proje tamamlandığında bu öğretmenlerin durumunun ne olacağının da açıklanmasını istedi. Selçuk, “2016 yılından itibaren Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre sözleşmeli öğretmen istihdamı ile karşılanmaktadır. Bu nedenle PIKTES kapsamında görevlendirilen öğretmenlerin kadrolu öğretmen olarak atanması bugün itibarıyla mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda mümkün olamamaktadır” dedi. Ankara - Recep Gören

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