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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Öğrencilerin hayal kırıklığı

27 Ekim 2023, Cuma 18:15
Vergisiz bilgisayarları araştıran ve hayal kırıklığı yaşayan üniversite öğrencileri, “Kullandığımız programları kaldırmaz. 9 bin 500 liraya olan bir bilgisayara program yüklemeyi başarabilseniz bile çalıştırmanız ve verim almanız mümkün değil. Ancak Microsoft Excel, Word gibi programları kullanabilirsiniz” dedi.

Üniversite öğrencileri, vergisiz bilgisayarları araştıran ve hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler, “9 bin 500 liraya olan bir bilgisayara program yüklemeyi başarabilseniz bile çalıştırmanız ve verim almanız mümkün değil. Ancak Microsoft Excel, Word gibi programları kullanabilirsiniz. Kendi bölümümde Matlab kullanıyorum. Ayrıca uzmanlaşacağım alanda Ansys kullanmam gerekecek. Bu programları bahsi gecen fiyattaki bir bilgisayarın çalıştırabilmesi mümkün görünmüyor.” diyor.

T24’ün haberine göre, üniversitelerin iletişim, sosyal bilimler, mühendislik, fen fakültelerinde okuyan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçim öncesi “müjde” olarak açıkladığı, seçimden sonra şartları açıklanınca hayal kırıklığı oluşturan “vergisiz bilgisayar desteği”ni araştırdı. Verilen destekle alınabilecek bilgisayarların işlemcilerinin ve diğer teknik özelliklerinin son derece yetersiz olduğunu belirten öğrenciler, aldıkları derslerde kullandıkları teknik çizim, simülasyon, photoshop, illustrator gibi programları bu bilgisayarların kaldırmayacağını ifade etti.

Uzmanlık programlarını kaldırmaz

Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, fizik, istatistik, tasarım ve gazetecilik bölümlerinde okuyan öğrenciler, dersleri gereği çeşitli programları kullanmaları gerektiğini ancak destek kapsamına giren bilgisayarların hiçbirinin bu programları kaldırmayacağını söylüyor. İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi E., bölümde Photoshop, Blender, Illustrator gibi programları kullandıklarını, bu bilgisayarların öğrencileri bir yıl bile idare edemeyeceğini söyledi. E., “Bu bilgisayarlar asla iş görmez. İyiliğimiz için mi kötülüğümüz için mi yapılıyor bilmiyorum. Bize 16 GB Ram ancak yetiyor. Dalga geçiyorlar gibi geldi. Çevremdeki hiçbir öğrenci arkadaşım bunu kullanamaz, açılıp kapanması ayrı dert. ‘Biz bunu yapıyoruz’ demek için yapıyorlar” dedi.

Bu bilgisayarlar en fazla 1 yıl kullanılabilir

Yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan E., istediği bilgisayar modeli ve işlemci özelliklerini kapsamadığından vergisiz bilgisayar desteğinden yararlanmayacağını söyledi. E., verilen desteğin yetersiz olduğunu, söylenen fiyat aralığındaki bilgisayarların sadece okuldaki dersler ve basit projeler yapmak için yetebileceğini belirterek, “Java-C gibi programlar kullanıyorum. Bu bilgisayarlar da en fazla 1 yıl kullanılabilir” dedi.

Haber Merkezi

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