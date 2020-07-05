Öğrencilerin yarısı EBA TV’den yararlanamadı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre Koronavirüs sebebiyle gerçekleşen uzaktan eğitim sürecinde kamu okullarında 15 milyon 88 bin 592 öğrenciden yalnızca 7 milyon 383 bin 213 öğrenci EBA’ya girerek faydalanabildi.

T24’deki habere göre öğrencilerin yalnızca yüzde 48,9’u EBA üzerinden verilen uzaktan eğitim derslerine katılabilirken yüzde 51,1’i ise EBA’dan faydalanamadı. Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, bu dönemin yoksul çocuklar başta olmak üzere onların aleyhine eşitsizliklerin derinleştiği bir dönem olduğunu işaret etti.

Bozdoğan, “Birincisi, EBA’yla ilgili, uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadan, bir iyileştirme önlemi almadan MEB var olan durumun iyi işlediği tesbitinden hareketle önümüzdeki dönemin planlamalarını yapmaya başladı. İkinci mesele ise erişim açısından özellikle yoksul, göçmen ailelerinin çocukları, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olmak üzere eşitsiz bir şekilde uzaktan eğitime erişim sorunu yaşadılar. Bununla ilgili de bir değerlendirme yapılmadı” dedi.