Öğretmenler çözüm bekliyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) öğretmenlerimizin, sorunlarını kökten çözecek, manen mesleği daha da yükseltecek, madden hak ettiklerini takdir edecek bir beklenti döneminde olunduğu belirterek, “Bu umutlu bekleyiş görülmeli, öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı; öğretmenin gördüğü zararın geleceğimiz adına büyük bir risk olduğu artık bilinmelidir. Bu açıdan, öğretmenlik meslek kanunu, mesleği maddî ve manevî boyutlarıyla ele almalı; mesleğe yeni bir çehre, güçlü bir gelecek kazandırmalıdır” denildi.

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada, “Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi değişmez. Tüm başarılı eğitim sistemlerinin en büyük aktörü öğretmendir. Öğrenci başarısının üzerindeki en etkin faktör de öğretmendir. Sanalın asla gerçeğin yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kaldığı, öğretmen-öğrenci etkileşiminin bir hazine kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha görülmüştür” değerlendirilmesinde bulunuldu.

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