Okul öncesi eğitim yüzde 48’e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı planlayan Bakanlık, şu ana kadar 5 bin 500 yeni ana sınıfı açtı. Bakanlık, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78’den yüzde 85’e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45’ten yüzde 48’e yükseldi. Ayrıca 2022’de yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu veya ana sınıfı yapılması kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, “2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız.” bilgisini verdi. AA

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