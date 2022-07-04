Okullar kapandı çocuklar çalışmak zorunda kaldı

Okulların kapanması sonrası öğrenciler tatil yapmak yerine yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ev bütçesine katkı sağlamak için sokaklarda çalışmak zorunda bırakıldı.

Binlerce öğrencinin, okulların kapanmasıyla birlikte sokakta midye, su, simit, mendil, mısır gibi ürünler satıp ter dökerek evlerine katkı sağladığı öğrenildi. Sokakta çalışan çocuk sayısının ekonomik krizin de etkisiyle katlanarak arttığını ifade eden İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, kentteki 350 bin seyyar satıcı olduğunu, bunun 100 binini çocukların oluşturduğunu söyledi. 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte her yedi çocuktan birinin çalışmak zorunda kaldığı belirtildi.

HİÇBİR SOSYAL GÜVENCE OLMADAN ÇALIŞIYORLAR



Cumhuriyet’in haberine göre Laçin, devamında şunları söyledi: “Midye, su, mısır satan bu çocuklarımız hiçbir sosyal güvencesi olmadan günde ortalama 100 liraya çalışıyor. 50 lirası masraflarına gidiyor ve kazandığı 50 lirayla bu ekonomik koşullarda evine katkı sağlıyorlar. Aralarında okula giderken yarım gün çalışıp şimdi tam gün satıcılık yapanlar da var. Sokaklarda hiçbirinin iyi bir hayat, parlak bir gelecek garantisi yok.”

Haber Merkezi