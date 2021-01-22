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22 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Okullar ‘kontrollü’ bir şekilde açılmalı

22 Ocak 2021, Cuma
Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında düşüş eğilimi ve aşılamanın başlamasının ardından okulların açılış tarihi tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, önümüzdeki 6 ayın iyi planlaması gerektiğine dikkat çekerek okulların kontrollü açılması görüşünde.

Kovid–19 salgınından kurtuluş yolu olarak görülen aşılama programının ilk etabı başladı. Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi ile birlikte okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da başladı. Uzmanlar, okulların açılışının bölgesel olarak planlanması önerisinde bulunurken, eğitim sendikalarına göre okullar küçük yaş grupları için, zaman ve mekânsal düzenlemeler yapılarak kontrollü şekilde açılmalı. Okulların açılmasına ilişkin tablo belirsizliğini korurken, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, (Eğitim-Sen) önerilerinden oluşan raporu geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı’na sundu. Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, okulların Kovid–19 salgının seyrine göre kademeli olarak açılabileceği görüşünde. Duvar’daki habere göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime ilişkin ilke kararı olduğunu, salgının seyrine göre okulların tümden açılmasına yönelik bir bakış açılarının bulunduğuna işaret eden Nejla Kurul, “Bu kapsamda okulları haftada iki veya üç gün açarak hem mekânsal düzenleme hem de zamansal düzenleme yapmayı düşünüyorlar ancak daha çok zamansal gibi görünüyor. Salgınının gerilemesi durumunda 15 Şubat’ta okullar açılırsa şöyle bir sorun ile de karşılaşacağız: Çok kısa bir zaman dilimi var ve okullarda gerekli önlemler alınamayacak” diye konuştu.

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‘ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Eğitimde önümüzdeki 6 ayın nasıl planlanacağının önemli olduğuna vurgu yaparak bu süreçte sendika, yerel yönetimler ve il milli eğitim müdürlüklerinin kolektif bir akılla karar alma sürecine dâhil olması gerektiğini söyleyen Kurul şu önerilerde bulundu: “Bakanlığın gündeminde birkaç senaryo var ama ellerindeki senaryoları tartışmaya açsalar daha sağlıklı kararlar alınabilir. Mesela okul yönetimleri de karar alma mekanizmasına katılabilir. Okulun fiziki şartlarına ilişkin kararlar alıp illerde kapalı olan kamusal mekânlar, okullar yüz yüze eğitim için kullanılabilir. Gerekirse bütün öncelikler değişerek eğitim ve sağlık öncelenmelidir”  Türkiye’de okulların bölgesel planlamalara göre açılıp açılmayacağının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sarp Üner, “Okullarda da bölgesel olarak oradaki pandeminin seyrine göre farklı uygulamalar olabilir. Ya da okulların bilimsel anlamda incelemesini yaparız. Yani bazı bölgelerde okulları açarak, oradaki vaka sayılarının okulla bağlantısını izleyebiliriz. Böyle bir çalışmaya göre de okulların açılmasına karar verebiliriz. Sanki homojen bir yapısı varmış gibi bütün ülkede “aç kapat” olmaması lazım. Ya bölgesel verilere göre değerlendirip farklı uygulamalar yapmak lazım ya da belli bölgede çeşitli bilimsel çalışmalar yaparak karar vermek gerekiyor” dedi.

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