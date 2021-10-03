"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Okullar kütüphane fakiri

03 Ekim 2021, Pazar 22:00
HER 3 ORTAÖĞRETİM OKULUNDAN 2’Sİ KÜTÜPHANESİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “30 BİNDEN FAZLA ORTAÖĞRETİM OKULU OLAN ÜLKEMİZDE KÜTÜPHANESİ OLAN ORTAÖĞRETİM OKULU SAYISI İSE 9 BİNLERDE KALIYOR” DEDİ.

MİllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 3 yılda fen ve sosyal bilimler liselerine 3 bin 527 öğretmen atamasının yapıldığını açıkladı. Bakan Özer, spor salonu olan lise sayısını 5 bin 292 olarak belirtirken, 13 binden fazla lise olan ülkemizde çok sayıda okulun spor salonunu olmadığı da ortaya çıktı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevap veren Mahmut Özer, spor salonu olan lise sayısının 5.292, tüm ortaöğretim kuramlarında bulunan toplam kütüphane sayısının ise 9 bin 476 olduğunu söyledi. Bakan Özer, “2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında, ortaöğretim okul ve kuramlarında 515 z-kütüphane kurulum ve donatımı gerçekleştirilmiştir. Önerge sahibi Gürer ise Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başta kapanan köy okulları olmak üzere bazı soruları yanıtsız bıraktığına dikkat çekti. 13 binden fazla lise olan ülkemizde spor salonu olan lise sayısının 5 bin civarında kalmasının, çok sayıda lisenin spor salonu olmadığı anlamına geldiğine de vurgu yapan  Ömer Fethi Gürer, “30 binden fazla ortaöğretim okulu olan ülkemizde kütüphanesi olan ortaöğretim okulu sayısı ise 9 binlerde kalıyor. Bu da her 3 okuldan 2’sinde kütüphane olmadığını gösteriyor” diye konuştu. 

OKUMAYI TEŞVİK EDER 

Gürer, “Kütüphaneler, okullar için farklı bilgilere erişimden öte kitap okumayı teşvik eden, araştırma ve bilgiyle buluşmayı sağlayan yerlerdir. Teknolojik olanaklar dahilinde her türlü bilgiye erişimin yolu açılmış olsa da, bir kitap sayfasını kütüphane ortamında okumanın farklı etkileşimleri vardır. Çünkü kütüphaneler, bilgi ve kitabı size sunan yegâne yerlerdir. Keza spor salonu sayısının azlığı ülkemizde spora yeterli desteğin verilmediğinin somut yansımasıdır. Profesyonel spor, bir rant olgusudur. Hatta günümüzde oynanan bahisler neticesinde dolaylı bir kumar ve büyük bir pazara dönüşmüştür. Oysa okulların spor alanları, öğrencilerin genç yaşta becerilerinin açığa çıkmasını sağlayan; sağlıklı, başarılı ve yetenekli nesillerin oluşması için önemli merkezlerdir. Okullarda, spor faaliyetlerinin yeterli ve gerekli seviyede olması sağlıklı topluma açılan bir kapıdır” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 396
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

    En büyük hayali gerçekleşti

    MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

    İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''çok kuvvetli'' yağış uyarısı

    Julius ve Patapoutian 2021 Nobel Tıp Ödülünün sahibi oldu

    Vaka sayıları Türkiye genelinde arttı

    Şehit Babası, tarihi İsa Bey Camisi İmamı Taşdemir'den takdir toplayan girişim

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

    Türkiye çölleşmeye gidiyor

    Kimse mağdur olmamalı

    Uysal: Millet değerlendirmeyi sandıkta yapacak

    Johnson: Tedarik sorunu devam edecek

    Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı

    Macron'dan Cezayir'i ayağa kaldıran sözler

    Okullar kütüphane fakiri

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni dönemde önceliklerimiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazen “af” ve “şefkat” yanlış olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kimse mağdur olmamalı
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur hürriyetim
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Salgını önleyelim derken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birleşen Almanya daha da güçlendi
    Abdil YILDIRIM

    İman aşısına daha çok ihtiyacımız var
    Genel

    Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.