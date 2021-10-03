Okullar kütüphane fakiri

HER 3 ORTAÖĞRETİM OKULUNDAN 2’Sİ KÜTÜPHANESİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “30 BİNDEN FAZLA ORTAÖĞRETİM OKULU OLAN ÜLKEMİZDE KÜTÜPHANESİ OLAN ORTAÖĞRETİM OKULU SAYISI İSE 9 BİNLERDE KALIYOR” DEDİ.

MİllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 3 yılda fen ve sosyal bilimler liselerine 3 bin 527 öğretmen atamasının yapıldığını açıkladı. Bakan Özer, spor salonu olan lise sayısını 5 bin 292 olarak belirtirken, 13 binden fazla lise olan ülkemizde çok sayıda okulun spor salonunu olmadığı da ortaya çıktı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevap veren Mahmut Özer, spor salonu olan lise sayısının 5.292, tüm ortaöğretim kuramlarında bulunan toplam kütüphane sayısının ise 9 bin 476 olduğunu söyledi. Bakan Özer, “2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında, ortaöğretim okul ve kuramlarında 515 z-kütüphane kurulum ve donatımı gerçekleştirilmiştir. Önerge sahibi Gürer ise Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başta kapanan köy okulları olmak üzere bazı soruları yanıtsız bıraktığına dikkat çekti. 13 binden fazla lise olan ülkemizde spor salonu olan lise sayısının 5 bin civarında kalmasının, çok sayıda lisenin spor salonu olmadığı anlamına geldiğine de vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “30 binden fazla ortaöğretim okulu olan ülkemizde kütüphanesi olan ortaöğretim okulu sayısı ise 9 binlerde kalıyor. Bu da her 3 okuldan 2’sinde kütüphane olmadığını gösteriyor” diye konuştu.

OKUMAYI TEŞVİK EDER

Gürer, “Kütüphaneler, okullar için farklı bilgilere erişimden öte kitap okumayı teşvik eden, araştırma ve bilgiyle buluşmayı sağlayan yerlerdir. Teknolojik olanaklar dahilinde her türlü bilgiye erişimin yolu açılmış olsa da, bir kitap sayfasını kütüphane ortamında okumanın farklı etkileşimleri vardır. Çünkü kütüphaneler, bilgi ve kitabı size sunan yegâne yerlerdir. Keza spor salonu sayısının azlığı ülkemizde spora yeterli desteğin verilmediğinin somut yansımasıdır. Profesyonel spor, bir rant olgusudur. Hatta günümüzde oynanan bahisler neticesinde dolaylı bir kumar ve büyük bir pazara dönüşmüştür. Oysa okulların spor alanları, öğrencilerin genç yaşta becerilerinin açığa çıkmasını sağlayan; sağlıklı, başarılı ve yetenekli nesillerin oluşması için önemli merkezlerdir. Okullarda, spor faaliyetlerinin yeterli ve gerekli seviyede olması sağlıklı topluma açılan bir kapıdır” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi