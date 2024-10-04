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4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Okulların sıkıntısını çözün

04 Ekim 2024, Cuma 22:35
Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Uyanın artık! Bir an evvel okullarla ilgili bu sıkıntıyı dile getirenlere kulak verin artık” dedi.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada eğitimde ve okullarda yaşanın sıkıntılara dikkat çekerek, okul zili çalarken, “Bu zili de size çalıyorum, size! Uyanın artık! Bir an evvel okullarla ilgili bu sıkıntıyı dile getirenlere kulak verin artık” diye seslendi. Eğitim sisteminin velileri, öğrencileri ve öğretmenleri hasta eden bir enfeksiyona dönüştüğünü belirten Uygun, “Eğitim hiç bu kadar büyük bir acziyet içerisinde olmamıştı. Depreme dayanıksız diye okul yıkılıyor, yenileri yapılamıyor. Çocuklar kalabalık sınıflarda eğitimlere mahkûm ediliyor. Sınıflar, tuvaletler pislik içerisinde. Okullara tasarruf adı altında bütçe gönderilmiyor. Temizlik personeli tutulmuyor. Tuvaletler öyle vahim ki çocuklar eve kadar sabrediyorlar. Bunun çocuklarda böbrek ve bağırsak hastalıkları sorunu meydana getirmesinden korkuyoruz” diye konuştu. 

EĞİTİM SİYASİ HIRSA TESLİM OLDU

Veliler ellerindeki malzemelerle okulları temizlediğini belediyelerin bu sese kulak tıkamayıp okullarda temizliklere başladığını anlatan Aygun, “Nereye kadar? Birileri dur diyene kadar. Ya, yapamıyorsunuz; bari yapanları engellemeyin. Birileri çocuklarımızın daha hijyenik ortamlarda çalışmasını sağlarken siz ise, AK Parti iktidarı, orada bu hizmeti sunanlara el çektiriyorsunuz. Ayıptır, günahtır! Yine, siyasi hırsına teslim olmuş; çocukların değil, kendi geleceklerinin derdine düşen Bakan ve AK Parti şürekası buna engel oluyor” dedi. Okullarda öğretmen sıkıntısı olmasına rağmen atamaların yetersiz olduğunu, görevde olan öğretmenlerinde canından bezdirildiğini söyleyen İlhami Özcan Aygun, “Cumhurbaşkanının seçim öncesi öğretmenlere bir sözü vardı: ‘Mülakatı kaldıracağız’ Ne oldu? Mülakat kaldırılmadı. Asgari ücret altında öğretmenler eziliyorlar ve öğretmenlerimizi bir an evvel bu sınıf aşamasından kaldırın.  Yine, bakınız, çocuklarımız yurtlarda perişan. Yurt sorunu var ama çözemediniz; yirmi üç yıla geldiniz, hâlâ millî eğitimde yurt sorunu varsa bu ayıp sizin” şeklinde konuştu. “Bakana bir gazeteci uzatıyor mikrofonu ‘Okullarda sıkıntı var, hijyen sorunu var’ diyor. O diyor ki: ‘Şu anda gündemimiz basketbol” diyen Uygun, “Spor Bakanı da kalkıp basketbol tartışacağına gidiyor, orada mangal partisi yapıyor, Millî Eğitim Bakanı da basketbola, spora karışıyor. Her şey birbirine girmiş” diye konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA

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