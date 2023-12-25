Okulu bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçti

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu’na göre 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrenci üniversiteyi bıraktı.

Çocuk işçiliği artıyor

En çok terk etme büyük şehirlerde olurken üniversitelerini bırakan öğrenci sayısı ülkedeki 50 ilin nüfusunu geçti. Birgün’de yer alan habere göre, 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti.

Raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki üniversitelerden öğrenciler adeta kaçtı. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı. Geçen yıl en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 12 bin 121 oldu.