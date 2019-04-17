ÖSYM'den MSÜ sınav sonuçları ile ile ilgili açıklama

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı MSÜ soru ve cevapları ÖSYM Tarafından yayınlanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika uyarısına göre, MSÜ soruları ve cevapları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası’ndan saat 23.59’da kaldırılacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ soru ve cevaplarının 17 Nisan saat 23.59’da ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden kaldırılacağını duyurdu. Öte yandan sınava giren öğrenciler ise MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda… Peki, MSÜ 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı… MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak. 2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler. MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı. MSÜ PUAN TÜRLERİ Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. 2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri; 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

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