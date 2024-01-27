"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Özel okul ücretlerine % 56 zam yapılacak... Ailelerin gelecek yıl da cepleri yanacak!

27 Ocak 2024, Cumartesi 13:10
Mevcut mevzuat hükümleri kapsamında, Özel okulların gelecek yılki eğitim ücretlerinde ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 artış yapabileceği öngörülüyor.

Özel okul velileri tüketici hakem heyetine gidebilir

5 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişiklikler ve mevcut mevzuat hükümleri kapsamında, özel okullarda gelecek eğitim-öğretim yılında yapılabilecek ücret artışlarıyla ilgili detaylar netleşti. İşte 5 soruda özel okul ücretleri...

NELER DİKKATE ALINACAK

1- Gelecek yıl, özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en fazla yüzde kaç olacak?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak. Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre, özel okulların, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabileceği öngörülüyor.

Sözleşme hükümleri

2- Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor?

Özel okullar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor. Dolayısıyla 1,5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK

3- Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor?

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor.

Yemek ve servis ücreti

4-Yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediliyor?

Mevzuata göre, özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden, talep eden veliler faydalanıyor.

Zam kararına uyacaklar

5- Ara sınıflar için mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir fiyat uygulanabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor.

Dolayısıyla özel okullar mevzuattaki formülle belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamıyor. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyor. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar faize sarıldı

    Özel okul ücretlerine % 56 zam yapılacak... Ailelerin gelecek yıl da cepleri yanacak!

    'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'

    'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

    Türkiye AİHM’de birinci sırada

    İsveç’e neden yol verildi?

    Gazze’de 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı

    'Gazze'de tıbbi hizmetler tamamen durdurulabilir'

    Özel okul velileri tüketici hakem heyetine gidebilir

    Bayraklı Şehir Hastanesi sorunlar yumağı

    İstanbul’a pazar akşamı için kar yağışı uyarısı

    ‘S-400 yüzyılın en büyük hatasıydı’

    Faiz zirve yaptı, işsizlik kapıda

    Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda

    Çocukların saldırıya uğradığı tek savaş

    Açlık sınırı yeni asgari ücreti ilk ayda geçti

    BM: Yardımların yüzde 25’ini ulaştırabiliyoruz

    İsrail’den eğitime de darbe

    Bitir bu savaşı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhuriyet’in Risale açılımı niye devam etmedi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'
    Genel

    'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'
    Genel

    İsveç’e neden yol verildi?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk listesi
    Ahmet BATTAL

    Demokrasisiz cumhuriyetin kandırılmış kadınları
    Genel

    Türkiye AİHM’de birinci sırada
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya puthane olamaz
    Durmuş Ali İnci

    Dünyamız neden yörüngesinden çıkmıyor? - Sultan-ı Kâinat kimdir? - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.