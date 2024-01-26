Özel okul velileri tüketici hakem heyetine gidebilir

Özel okullarda ön kayıtların başlaması ile fiyat tartışması yeniden alevlendi. Erken kayıt döneminin başlaması ile 2024-2025 eğitim dönemi için özel okul fiyatlarına yüzde 60’a yakın zam yapılması ön görülüyor. Ancak bu zam oranının çok daha üstünde fiyat artışına giden okullar var.

Borçlar hukuku konusunda uzman avukat Doç. Dr. Yıldırım Keser, özel okulların, yönetmelikte belirlenen oranın üzerinde artış yapılamayacağını, bunun olası cezai işlemleri olduğunu belirtiyor. Borçlar hukuku konusunda uzman avukat Doç. Dr. Yıldırım Keser, “Özel okulların ne kadar zam yapacağı yönetmelikle belirlenir. Bu oranın üzerinde ücret talep edilirse, veli ödemeyi yapmış olsa bile dava açabilir. Keser, yönetmelikte belirtilen rakamın üzerinde artış yapılması durumunda parasal sınıra göre okul ücreti ödenmiş olsa bile velilerin tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde dava açma haklarının mevcut olduğunu ifade etti. Keser, ‘’Milli Eğitimin Bakanı’nın yaptığı açıklamada vurguladığı temel bir husus var. Yönetmelikte getirilen idari hükümlerin hepsi özel okulları bağlayıcıdır. Bu hükümleri ihlal etmeleri durumunda başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşma açması gerekir. Velilerin CİMER’e müracaat etmeleri gerekir. Bu emredici hükümlere kimler uymuyorsa, bunun idari yaptırımlarına, idari cezalarına da tabi olacaklardır’’ diyerek sözlerini tamamladı. Haber Merkezi

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