Pazar Seminerlerinin bu haftaki misafiri Eğitimci Yazar Abdülbaki Çimiç

EĞİTİMCİ YAZAR ABDÜLBÂKÎ ÇİMİÇ YENİ ASYA EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ'NİN ORGANİZE ETTİĞİ ONLİNE PAZAR SEMİNERLERİNİN BU HAFTAKİ MİSAFİRİ OLACAK. ÇİMİÇ, BÜYÜK İSLAM ALİMİ VE MÜTEFEKKİRİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN MÜELLİFİ OLDUĞU RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYATI PENCERESİNDEN 'İÇTİMAİ VE SİYASİ MÜJDELER' KONULU BİR SEMİNER VERECEK VE KONUYLA İLGİLİ SORULARI CEVAPLANDIRACAKTIR.

EuronurTV'den yayınlanacak ve Moderatörlüğünü Yeni Asya İlahiyatçı Yazarı Süleyman Kösmene'nin yapacağı online seminer 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. (Avrupa Saati: 18:30) Not: Online gerçekleşecek seminerin linki saat 20.15'te paylaşılacaktır.

İrtibat Numarası: 0505 648 52 50 *** Yeni Asya EuronurTV'yi incelemek için tıklayınız *** İÇTİMAİ VE SİYASİ MÜJDELER - Abdülbaki Çimiç - Pazar Seminerleri | EuroNur.tv *** Haber Merkezi

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