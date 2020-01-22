"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Risale-i Nur, koruyucu hekim vazifesi görüyor

22 Ocak 2020, Çarşamba 00:51
Koruyucu Hekimlik konusunu Risale-i Nur açısından değerlendiren Op. Dr. Aytekin Coşkun, Risale-i Nur’un koruyucu hekimlik vazifesi gördüğünü belirtti.

Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından iki haftada bir süren seminerler devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi Yeni Asya Vakfı’nın Süleymaniye’deki yerinde yapılan “Risale-i Nur’da Koruyucu Hekimlik” semineri, Op. Dr. Aytekin Coşkun’un sunumuyla gerçekleşti. “Modern Tıp, İnsan, Koruyucu Hekimlik ve Risale-i Nur’’ ana başlıkları altında seminerini sunan Op. Dr. Aytekin Coşkun, Koruyucu Hekimliği; Modern Tıp ve Risale–i Nur cephesinden baktı.

Bu seminerin ana konusunu, “Koruyucu hekimlik, Koruyucu Sağlık, Koruyucu İnsanlık, ya da İnsaniyet’’ olarak da ifade edebiliriz. İstifadeye medar olan Op. Dr. Coşkun’un seminerinde alınan notlara göre şu ifadelere yer verildi:

Risale- i Nur koruyucu hekim

Modern Tıbbın bireye yönelik olarak, dolayısıyla bireyin oluşturduğu topluma yönelik koruyuculuktan bahseden Op. Dr. Coşkun, “Koruyucu Hekimliğin Modern Tıp cephesinden görünümü ise, bireyde bedenî, ruhî, aklî ve kalbî tüm hastalıkların (maddî ve manevî) oluşmaması adına, ya da oluşmasını önlemek adına yapılan tüm çalışmaların toplamına denir” dedi. Sonra da Koruyucu Hekimliği Risale-i Nur açısından değerlendirdi. “Risale-i Nur; Manevî ve ruhî hastalıkların oluşmaması için yapılan ön çalışmaları destekleyen hedefler gösteren ve bunları tarif eden, yollar öğreten bir yapıdır. Neden? Çünkü insan kâinatın en değerlisidir. Ve onun sağlığı da çok önemlidir. Kâinatta en önemli varlık insandır diye bakar ve ona hizmeti de en büyük hizmet olarak ifade eder.

Ana prensip olarak; def-i şer celb-i nef’a racihtir, helâl dairesi keyfe kâfidir, harama girmeye hiç lüzum yoktur, hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız der. Feraizle ziynetlendiriniz ayrıca günahlardan çekinmekle muhafaza etmemizi salık verir. Bu 3 prensip eşliğinde Koruyucu Hekimliğin yani insanı maddî manevî koruma altına alarak ruhun ve bedenin sağlıklı kalmasının temellerini atmıştır.”

“Risale-i Nur, bireyin korunmasında Takva’yı öne çıkarır”

“Risale-i Nur, bireyin korunmasında Takva’yı öne çıkarıyor. Takvâyı da menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek’’ kötülüklerden ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmak olarak açıklar. “Def-i mefasid’’ yani uzak kalmayı, reddetme ve def etmeyi birlikte ister. Takvanın Tarifini de şöyle ifade eder. Def-i Mefasid; Terk-i Kebairdir der. Bireyi korumak adına bu şıkları esas alır. Kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, zamanla bu davranışların alışkanlık haline dönüşmesini bekler. Dolayısıyla bireye zarar gelmeden önce korumayı esas tutar. Bireye ve Topluma gelebilecek zararların geliş şekli olarak buralara dikkat çeker. Akla, kalbe, ruha ve bedene zararların buralardan gelebileceğini söyler, talebelerine( hastalarına) hatırlatır.”

“HelÂl dairesinde kalmalıyız”

“Negatiflerden uzak durarak korunurken hayatımıza pozitifleri fıtratımız gereği almak durumundayız. Tersi durumda, beden hafızası aklın önüne geçerek, kişiyi harama yaklaştırabilir. Burada koruyucu kalkan olan helâl dairesindeki kalma zamanı ile de doğru orantılıdır. Risale-i Nur çevreye karşı şöyle bir ifade getirir. Çevreye; öncelikle zararlı ortamı ve çevreyi tarif eder. Hali hazırdaki mimsiz medeniyetin; hazza dayalı, enaniyeti yüksek, ben merkezli, narsist, sefahat ortamı içinde, hevesleri peşinde koşan, bireyler oluşturduğunu ifade, eder. Bunlardan uzak kalmayı çevre koruyuculuğu olarak belirler. Sonuç; her iki yaklaşımda; Temel olarak insanın sağlıklı bir birey olarak kalmasını (aklen, kalben, ruhen ve bedenen) tarif eder, tedbir alır, yol gösterir.”

HABER: Dr. Dolunay Coşkun - Kübra Örnek

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatmayla dindar nesil olmaz

    Doğalgaza 2,5 kat fazla ödüyoruz

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Bilim ve Sanat Vakfı' açıklaması

    Tedaviye annesiz gitti

    Diplomasiye dönülmeli

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te

    Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

    Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Irak'ta ölen gösterici sayısı 6'ya yükseldi

    'İşsiz sayısı 2,5 milyon artacak'

    İsrail, Filistinlilere imar izni vermiyor!

    "500'e yakın husumeti sonlandırdı"

    Muric, PFDK'ya sevk edildi

    Çavuşoğlu: Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek

    İsveç, 27 bin Suriyeliye vatandaşlık verdi

    YSK Başkanı: Türkiye'de seçimler zor geçiyor

    İdlib'de ateşkese rağmen acılar dinmiyor

    'Rejim İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalışıyor'

    Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğu doğrulandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni sistemle devlet darmadağın”
    Genel

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırıllması…
    Zafer AKINCI

    Mazlum nasıl korunur?
    Genel

    Tedaviye annesiz gitti
    Genel

    Dayatmayla dindar nesil olmaz
    Mustafa ORAL

    “Başımıza devlet kuşu kondu”
    Genel

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.