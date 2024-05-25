Risale-i Nurlar, manevî yangınları söndürür

Gazetemiz yazarı Süleyman Kosmene, Erzincan Yeni Asya Vakfınca düzenlenen "Ahir zaman yangınları" konulu konferansa katildi.

Gazetemiz yazarı Süleyman Kosmene, Erzincan Yeni Asya Vakfinca düzenlenen "Ahir zaman yangınları" konulu konferansa katildi. İman hizmetinin önemi, imana yapılan hucumlar, Risale-i Nurlar'ın ahir zamandaki manevi yangınlara ve hastalıklara Kur'an-i Hakimden süzülen en güzel ilaçlar olduğu hususlarına değindi. Yoğun katılım ve ilgi ile gerçekleşen programda birlik beraberlik ve uhuvvet konularına da değinildi. Erzincan - Yeni Asya

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