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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Sanal tehditlere karşı aile içi empati

07 Şubat 2021, Pazar 22:00
Pandemiyle birlikte vakitlerinin büyük bir bölümünü internette geçiren çocuklar sanal tehditlere maruz kalıyor. Uzmanlar ailelere, “Çocuğunuzla özel sorunların paylaşılabildiği güvenli ve empatiye dayalı ilişki kurun” uyarısında bulunuyor.

BÜTÜN dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle evde geçirilen süre arttı. Beraberinde, her yaştan çocuk ve genç tablet, telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla sanal dünyada daha fazla zaman geçirmeye başladı. Birçok anne-babanın şikâyet ettiği bu durum, sadece çocukların zamanlarını verimsiz geçirmelerine değil, sanal ortamda  ciddî tehditlerle karşı karşıya kalmalarına da sebep oluyor. Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı, online eğitim uygulamasını bir yana bıraksak bile çocukların ve gençlerin boş vakitlerinin büyük bir bölümünü internette geçirerek, sanal dünyadaki tehditlere maruz kaldığını hatırlatıyor.  Pandemi sürecinde, online eğitim ihtiyacına bağlı olarak iletişim teknolojilerinin kullanımının anaokulu seviyesine kadar indiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı, ailelerin bu süreçte çok yorulan çocuklarına, İnternet kullanım özgürlüğü tanıdığını söyledi. Kontrolsüz ve bilinçsizce internet kullanımının çocuklar ve gençleri siber suçların hedefi haline getirdiğini ifade etti.

 

Ailelere tavsiyeler

Aile içinde ilişkilerin gelişmiş bir empati ile kurularak çocuklardaki duygusal bağın güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı, ebeveynlerin çocuklarının psikolojik ihtiyaçlarına karşılık vermemeleri durumunda, çocuklarda duygusal ihmale bağlı yalnızlık, değersizlik, ait olmama ve depresyon gibi problemler oluştuğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Beyazsaçlı, bu durumun da çocukları, internet ortamında yeni tanışılan ve dost görünen siber suç odakları için ideal bir hedefe dönüştürebileceğini söylüyor. Beyazsaçlı, ailelere başlıca şu önerilerde bulunuyor: İnternetteki tehlikeler konusunda çevrenizdeki teknoloji uzmanlarından bilgi alın. Kamera, ses cihazı ve bilgisayar hesaplarına izinsiz ulaşımı engelleyen bir anti-virüs programı edinin ve çocuklarınızı internetteki tehlikelere karşı bilgilendirerek internette kalma süresini ve kullanım ortamını düzenleyin. Faydalı kullanımı özendirin ve duygusal alanına zarar vermeden sanal ortamını kontrol edin. Çocuğunuzla özel sorunların paylaşılabildiği güvenli ve empatiye dayalı ilişkileri koparmayın.

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