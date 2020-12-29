‘Sıfır çekenler’ mühendis oluyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç, mühendis olmak için üniversiteye yerleşen gençler arasında fizik ve kimyadan ‘sıfır çekenler’ olduğunu açıkladı.

Yüzgeç, üniversitelerin inşaat mühendisliği fakültelerinden “riskli mezunlar’’ çıktığını söyledi. T24’deki habere göre Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Yüzgeç, ‘’İnşaat mühendisliği eğitimi alanında 200 eğitim programı ve yıllık 10 binden fazla kontenjanıyla tarihsel rekorlar (!) kırılmaktadır’’ dedi ve şunları söyledi: “YÖK, bırakın düzeltmeyi, neredeyse 300 bininci kişinin tercihen mühendisliğe, inşaat mühendisliğine girmesini sağlayacak düzeyde kontenjanlar belirlemektedir. 2018 sınav sonuçlarına göre yabancı dilde normal öğrenim veren devlet üniversitelerine yerleşen son kişinin en düşük net sayısı matematik için 40 soruda 4.5; fizik için 14 soruda eksi 0.3, kimya için 13 soruda sıfırdır. Vakıf üniversiteleri için bu sayı 40 soruda 2.5 matematik, fizik için 14 soruda eksi 1.5; kimya için 13 soruda 0.8.”

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