2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının birinci dönemi tamamlanması dolayısıyla açıklama yapa Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan yapılan açıklamada eğitim çalışanlarının sorunlarından arınmış olarak işinin başına gitmesinin önemi önemli olduğu vurgulandı.

LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL Açıklamada, “Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanmalı, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar yürürlüğe konulmalı; okul ve bölgeler arasındaki nitelik farkı giderilmeli, öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmelidir. Hukuki olmadığı gibi çalışma ilişkileri yönünden de kabulü ve tahammülü mümkün olmayan, öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, mesleği ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır” denildi. Açıklamada ikili eğitim uygulamasına artık son verilmeli, bunun için ihtiyaç duyulan derslik açığının bir an önce kapatılması gerektiğini söylendi.

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