Suçlu çocuklar da mağdur

CEZA HUKUKÇUSU DR. YEŞİM YILMAZ, HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN AMACA HİZMET ETMEDİĞİNİ BELİRTEREK, “SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DA AYNI ZAMANDA MAĞDUR. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ONARICI ADALET SİSTEMİ İLE TOPLUMA KAZANDIRILMALI” DEDİ.

Giderek artan şiddet olayları toplumda tepkilere neden olurken bununla mücadele etme yöntemleri de üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri haline geldiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Yılmaz, küçük yaşta suça yönlendirilen çocukların, kanayan bir yara olduğunu, suç makinalarına dönüşmeden bu çocukların rehabilite edilip topluma kazandırmak gerektiğini ifade etti.

Çocuklar suç işlemiyor, suça yönlendiriliyorlar

Kanun koyucunun “Suça Sürüklenen Çocuk” kavramını tercih ettiğini belirterek, “Esasen çocuğun iradi olarak suç işlemediği, suça yönlendirildiği, bir anlamda onun da mağdur olduğu anlayışı kabul edilir” açıklamasını yaptığına dikkat çeken Dr. Yeşim Yılmaz, “Özellikle aile yapısı, aile ilişkileri, yaşadığı ortam, okul yaşamı ve eğitimi çocuğun sosyal deneyimlerini, duygusal ve sosyal gelişimini etkiliyor. Bu şartlardaki olumsuzluklar da çocukları maalesef suça itiyor” dedi. Aynı zamanda töre veya kan gütme saiki ile kasten öldürme gibi bazı suçların da yetişkinlerin teşviki ile yaş küçüklüğünde uygulanan ceza indirimi nedeniyle çocuklara işletildiğine dikkat çeken Dr. Yeşim Yılmaz, öncelikle çocuğu suça iten sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Onarıcı adaletin çocuk suçluluğu konusunda etkin bir çözüm sunduğunu ileri süren Dr. Yeşim Yılmaz, “Çocukların eğitim, gelişim ve toplumla uyum süreçlerine olumlu katkı sağlar. Çocuk adalet sisteminde bu anlayışın yaygınlaşması, suç döngüsünün kırılmasına ve bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet eder” diye konuştu.

REHABİLİTE EDİLİP, TOPLUMA KAZANDIRILMALI

Suça sürüklenen çocukların ıslahı için eğitimi esas alan yaptırım ve tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, bu noktada önemli olanın, yeniden suç işlemesini önleyerek çocuğun toplumsal kurallara uyan, hukuk kurallarına saygılı bir birey olarak sosyalleşmesi olduğunu söyledi. Yılmaz’a göre çocukların yararını koruyarak sosyalleşmesine katkı sağlayacak koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, çocuk suçluluğunu önlemek yönünden son derece önemli. Bununla birlikte, suç işlendikten sonra eğitici, iyileştirici ve rehabilite edici yaptırım ve tedbirlerin uygulanması da gerekir.

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR AMACA HİZMET ETMİYOR

Dr. Yeşim Yılmaz, suça sürüklenen çocukların işlediği, özellikle ağır nitelik göstermeyen suçlar bakımından onarıcı adalet uygulamalarına yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu çocuklara hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine seçenek geliştiren ve daha insancıl olan onarıcı adalet uygulamalarıyla yaklaşılmasını istedi. Yeşim Yılmaz sözlerine şöyle devam etti. “Cezalandırıcı adalet anlayışında zararın telafisi ve mağdur ikinci plandadır. Ayrıca cezaevlerinin çok kalabalık olması ve cezaevi alt kültürü de dikkate alındığında, hürriyeti bağlayıcı cezaların suçlunun topluma kazandırılması amacına hizmet etmediği söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ