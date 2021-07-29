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29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tedbirler alınsın, okullar açılsın

29 Temmuz 2021, Perşembe
Eğitimde Kovid-19 endişesi artarken, uzmanlar, “Bir kuşağa hem ruhen hem bedenen zarar veren bu açma-kapama halinden çıkılmalı, somut eylem planı devreye sokulmalı. Okulları açmak için ne gerekiyorsa bunları yapın ve açın” diyor.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Covid-19 salgını sebebiyle kapatılan okulların 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime başlayacağız” dese de, Covid-19 vakalarındaki artış okulların gerçekten açılıp açılamayacağı ve gerekli bütün tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı; “Hiçbir önlem almadan açacaklar, sonra salgında yeni bir zirve göreceğiz. Yine kapatacaklar. Bir kuşağa hem ruhen hem bedenen zarar veren bu açma-kapama halinden çıkılmalı, somut eylem planı devreye sokulmalı” mesajı veriyor. Fincancı; TTB’nin somut eylem planının ana hatlarını şöyle özetliyor: Sınıf mevcutları mutlaka sınırlandırılmalı, kalabalık sınıflarda eğitim yapılmaması için gereken tedbirler alınmalı. Aşılama programına 12 yaş üstünün dahil edilmesine dönük değerlendirmeler gecikmeksizin başlatılmalı. Öğretmenlerin tamamının aşılandığından emin olunmalı. 

Okulları açın

4 milyon çocuk ile gencin eğitim imkânlarından yoksun kaldığını belirleyen Eğitim-Sen, Türkiye’nin muhtemel bir vak’a artışı durumunda okulları kapatmayı seçmesi, uzaktan eğitimi yeniden devreye sokmasının telâfisi mümkün olmayacak sorunlara yol açacağını öngörüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu’na göre ise okullar, toplumda salgının yayılmasında ana odak noktalarından değil ve bir an önce yüz yüze eğitimin başlaması gerekiyor. Cesuroğlu, çocuklarını okula gönderme konusunda tereddüt yaşayan velilere, “Normal bir okul yılında, ‘Çocuğum gripten ölür mü?’ diye endişelenerek çocuğunuzu okula göndermemezlik yapmıyorsanız korona virüsü için hiç yapmanıza gerek yok” ifadeleriyle seslendi. Duvar’ın haberine göre Cesuroğlu şunları kaydetti, “Şu anda da uluslar arası kurumların çağrıları şu yönde: “Okulları açmak için vak’a sayasının şu olması, bu olması ya da sıfır olması gerekmiyor. Okulları açmak için yetişkin aşılamalarının tamamlanması gibi şartlar öne sürmeyin. Bunlar doğru ve bilimsel değil. Okulları açmayı böyle şartlara bağlamayın, okulları açın. Okulları açmak için ne gerekiyorsa bunları yapın ve açın” diyorlar.

‘EĞİTİME GİTMESİ GEREKEN BÜTÇE NEREYE GİDİYOR?’

Pandemi döneminde çeşitli dalgalanmalar olacak, bunu biliyoruz. Bu pandeminin tabiatı gereği böyle. 2023’e kadar devam edeceğini de biliyoruz. Her dalgalanmada her ufak pikte biz okulları kapatma refleksine başvurursak, daha önce yaptığımız gibi, yine aynı tabloyla karşı karşıya kalırız. 

Normalde Millî Eğitim Bakanlığı’nın her yıl belirli bir bütçe ayırarak öğretmen alımı yapması ve derslik sayısını arttırması gerekiyor. Pandemide bu bütçenin artması gerekirken normalden daha da azaldı. Eğitime gitmesi gereken bu bütçe nereye gidiyor? Devlet de bir miktar eğitim masraflarından pandemi bahanesiyle kurtulmuş oluyor. Bu da işin ekonomi politik boyutu.

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