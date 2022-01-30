''Tevhid ve Saadet'' konulu seminere davetlisiniz

YENİ ASYA'NIN 'FIKIH GÜNLÜĞÜ' KÖŞESİNİN YAZARI, İLAHİYATÇI SÜLEYMAN KÖSMENE, YENİ ASYA EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ'NİN ORGANİZE ETTİĞİ ONLİNE PAZAR SEMİNERLERİNİN BU HAFTAKİ MİSAFİRİ OLARAK KUR'AN-I HAKİM'İN ASRIMIZA OLAN MESAJLARINI İHTİVA EDEN ÇAĞIN TEFSİRİ RİSALE-İ NUR PENCERESİNDEN ''TEVHİD VE SAADET'' KAVRAMLARININ HAKİKATİNE İLİŞKİN KONUŞMA YAPACAĞI SEMİNERDE TEFEKKÜR DÜNYAMIZA HİTAP EDECEK.

'Fıkıh Günlüğü'nden huzmeler

KÖSMENE, ''TEVHİD VE SAADET'' BAŞLIKLI SEMİNERDE KATILIMCILARIN SORULARINI DA CEVAPLANDIRACAK.

Risale TV - Yeni Asya TV - EuronurTV'den yayınlanacak ve Moderatörlüğünü Zübeyir Ünlü'nün yapacağı online seminer 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. (Avrupa Saati: 18:30)

Not: Online gerçekleşecek seminerin linki saat 20.15'te paylaşılacaktır.

İrtibat Numarası ve Soru Hattı: 0505 747 27 40

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'Fıkıh Günlüğü'nden huzmeler...

İLÂHİYATÇI-YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE, NEŞRİYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZ BİR KALEMİ

Kendisini “muhafazakâr” addeden medyada (başta gazete ve dergiler, hakeza televizyon ve radyolar, ennihayet internet siteleri, vs.) halkın özellikle dinî nitelikli soru(n)larında onlara yardımcı olmaya çalışan “hoca” vasfını haiz “kalem” veya “vaiz”lergörevlendirilir.

Bunlar elbette ilâhiyat eğitimi almış, ilgili dalın literatürüne hâkim oldukları varsayılan, ellerinden geldiği ve dilleri döndüğünce Kur’ân-ı Kerîm ile onun müfessiri olan Hadîs-i Şerif’teki dinî ve ilmî hakikatleri anlatmaya çalışan ehl-i din uzmanlar.

(Onların yazıları veya sohbetleri ile karşılaşan sair insanlar da tabiî ki feyizlenir ve varsa “öğrendikleri,” onları hayatlarına tatbik etmeye çalışır—tıpkı bizler gibi.)

İşte o “hoca”ların “Yeni Asya” gazetesindekimuadili de ilâhiyatçı-yazar Süleyman Kösmene’dir.

“İmam-Hatip Lisesi” çıkışlı olan Kösmene Hoca, lisans eğitimini de “ilâhiyat”ta yapmış,“donanımlı, tecrübeli ve—üst düzey derecesinde—kıymetli” bir yazar.

“Kösmene Hoca,” yıllardır gazetedeki “Fıkıh Günlüğü” nam köşesinde—adı üstünde—bir nevi “fıkıh günlüğü” yazmakta ve okuyucuların pek çoğu aktüelgündemle ilgili fıkhî suallerine cevap vermeye çalışmakta.

FARK GÖSTEREN HUSÛSİYET

Yalnız, Süleyman Kösmene’yi sair “hoca”lardan ayıran “artı” bir husûsiyeti var ki o da—bize göre(!)—“asrın Kur’ân tefsiri”Risale-i Nur Külliyatı’na olan vukufiyeti. Yani Kösmene Hoca, köşesinde fıkhî konuların yanı sıra Risale-i Nur veya onun aziz müellifi Bediüzzaman Said Nursî’ye dair sorulara da aynı yetkinlikte cevap veriyor.

Süleyman Kösmene’nin gazete dışında “Yeni Asya Medya Grubu”nun sair organlarına da “yazı” noktasında katkıları bulunduğunu burada belirtmek lâzım; ki onun yazıları “Bizim Aile,”“Genç Yorum” ve “Köprü” dergilerinde de yer bulabilmekte.

Yeri geldiğinde sesli ve görüntülü neşriyatımıza da destek vermektedir.

(Kösmene Hocanın “radyo” tecrübesi olduğunu da unutmadan ekleyelim; gerek “Bizim Radyo”da gerekse mahallî bir radyoda dinî programlar yapmış birisi o.)

“ŞAHESERİ” DE OLAN BİRİKİM

“Fıkıh Günlüğü”ndeki yazıları yakından ve de beğeniyle takip edilen Süleyman Kösmene—elbette okuyucularının talebi üzere—yazılarını fasılalarla kitaplaştırma cihetine de gidiyor ve gerçekten istifadeye medar eserler meydana çıkarıyor.

Alfabetik olarak sıralayacak olursak Kösmene Hocanın bugüne değin yayınlanmış kitapları şöyle sıralanabilir:

*100 Soruda Kurban İbadeti, 100 Soruda Ramazan Orucu, *100 Soruda Zekât, *Aile Hayatımız, *Aşk Nikâhla Başlar, *Fazilet Öyküleri, *Günümüz Meselelerine Çözümler, *İbadet Hayatımız, *İhlâs Çiçeği, *İslâm İlmihâli, *Kadın İlmihâli, *Kelimelerin Dili, *Mü’minin Mi’racı: Namaz, *Risale-i Nur’da Esmâ-i Hüsnâ, *Sorularla Bediüzzaman ve Risale-i Nur, *Tarihimizden İbretli Hikâyeler, *Velilerin Dilinden, *Yakarışlar – Her Güne Bir Duâ, *Yaradılış Ağacının İlk Meyvesi: Hz. Âdem (as)...

Zikredilen eserlerin her biri birbirinden iyi ve güzel olmakla birlikte içlerinden birkaç tanesi hem hacim, hem de muhteva yönleriyle diğerlerinden ayrılmakta. Bunlar ilmihâl kitapları (“Kadın İlmihali” ve “İslâm İlmihâli”), “Sorularla Bediüzzaman ve Risale-i Nur” ile “Risale-i Nur’da Esmâ-i Hüsnâ”dan ibaret. Özellikle sonuncusu “şaheser” (başyapıt) niteliğinde akademik/ilmî bir eser.

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