Türkiye ve Rusya'daki üniversiteler arasında 21 iş birliği anlaşması imzalandı

St. Petersburg’da gerçekleştirilen Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTTF) çerçevesinde Rusya ve Türkiye’den üniversiteler arasında 21 işbirliği anlaşması imzalandı.

Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamında düzenlenen rektörler forumunda iki ülkenin üniversiteleri arasında 21 işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı ve Forum Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, “İki ülkenin üniversiteleri arasında imzalanan anlaşmalar; yeni eğitim programlarının geliştirilmesi, deneyim paylaşımının arttırılması ve öğrenci staj programlarının gerçekleştirilmesi amaçlı” ifadelerini kullandı. RTTF Bilim ve Eğitim Komitesi Eş Başkanı İrina Şevçenko da foruma gösterilen ilginin, ‘üniversitelerin eğitim ihracatına olan büyük ilgisinin göstergesi’ olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de, ortak çalışmalar için bir zemin oluşturulması, eğitime yönelik hızla uygulanabilir basit çözümlerin bulunması gerektiğini söyledi. Forumda iki ülkeden 36 üniversitenin rektörü katıldı.

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