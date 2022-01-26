Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

Türk Eğitim-Sen, her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da ülkemizde ücretli öğretmen sayılarını araştırdı.

81 İl Valiliğinden isteniler bilgiler neticesinde 2021 yılında ücretli öğretmen sayısının pandemiden bu yana en yüksek noktaya ulaştığını tesbit etti. Hazırlanan raporda, ücretli öğretmen sayısının pandemiden bu yana en yüksek noktaya ulaştığı bildirildi. Sendikanın 81 il valiliğinden aldığı verilere göre; bir önceki yıl 69 bin 326 olan ücretli öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim yılında 16 bin 187 kişi artarak 85 bin 513 kişiye ulaştı. Raporda şu tesbitlere yer verildi: “En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul’da 25 bin 469 ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Geçen yıl İstanbul’da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375 idi. Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğer iller ise şunlardır: Ankara 5 bin 19, Bursa 3 bin 881, Şanlıurfa 3 bin 217, İzmir 3 bin 303. Ankara - Ahmet Terzi

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