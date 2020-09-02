Ücretli öğretmenler mevzuat mağduru

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer, soru önergesinde ücretli öğretmenlerin aynı saat üzerinden ders verdikleri halde ücretlerinin kadrolu öğretmenlere göre çok düşük olması, özlük haklarının yok denecek kadar az olması, sömestr ve yaz tatili dönemlerinde sigortasız sayılmaları ve sendikal haklarının bulunmaması gibi sorunlara dikkat çekti. Gürer, kamuda ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Önergeyi cevaplayan Bakan Ziya Selçuk, girdikleri ders karşılığı ücret alabilen ücretli öğretmenler için, mevcut mevzuat çerçevesinde başka bir uygulaman mümkün olmadığını açıkladı. Gürer, “Aynı işi yapmalarına rağmen ücretli, sözleşmeli, vekil ve kadrolu öğretmen arasındaki ücret farklılıkları, çok yüksektir. Kamuda öğretmen ihtiyacının karşılanması için kadro bekleyen öğretmenlere mutlaka kadro verilmeli ve ücretli, sözleşmeli gibi değişik adlarla öğretmenler arasında ayırım yapılmamalıdır” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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