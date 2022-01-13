Ücretli öğretmenlerin sesini duyan yok mu?

Ücretli öğretmenlerin aldığı ücretin yetersizliği konusunda iktidarın kulaklarını tıkadığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Ücreti Öğretmeni duyan var mı?“ dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, AKP tarafından dağıtılan broşürleri eleştirerek, “Ekonominin her geçen gün kötüye gittiği ülkemizde işçi, emekli, memur, ücretli öğretmen, herkes mutsuz, iktidar broşürle yaptık ettik ile siyaset peşinde. Ne de olsa halktan kopuk yaşıyorlar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yaptığı değerlendirmede, “20 yılda ülkeyi getirdiğiniz hale bakıyoruz; ekonomi bitik, paramız pul olmuş, millî varlıklar satılıp savrulmuş, gençler kul edilmiş taşerona, emekli, memur, işçi muhtaç hale gelmiş… Sonra broşür dağıtın istihdam, yatırım, ihracat vs. diye! Siz bu milleti ne zannediyorsunuz? Sahiden inanacağımızı mı sanıyorsunuz? 20 yılda yaptıklarınız ortada! Hadi alın broşürlerinizi kendiniz okuyun ki siz de inanmayacaksınız! Oyalamayın insanları getirin sandığı artık nefes alalım ülke olarak! Hadi kardeşim ülkenin kaybedecek zamanı kalmadı yönetemeyenler gitsin yönetenler gelsin” şeklinde konuştu.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ DUYAN VAR MI?

Ücretli öğretmenlerin aldığı ücretin yetersizliği konusunda iktidarın kulaklarını tıkadığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Ücretli Öğretmeni duyan var mı? Ülkemizde 2020-2021 yılında MEB okullarında 80 bin 583 Ücretli Öğretmen görev almaktadır. Bir ücretli öğretmen dört hafta ve haftada 30 saat derse girdiğinde yaklaşık 3360 TL alarak asgarî ücretin altında kalacaktır. Ayıp ve vicdansızlık yaptığınız! Görmezden gelinen bu kesim öğretmen, asgarî ücretin altında maaş alacaklar ve sizin vicdanınız rahat olacak öyle mi? MEB ve bakanı; ücretli öğretmenlerin sesini duyun” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka