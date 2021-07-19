Üniversiteler sınıfta kaldı

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021’in sonuçları açıklandı.

Araştırmada çıkan sonuçlar, uzaktan eğitimdeki sıkıntıları da ortaya koydu. Öğrenciler çoğu üniversitenin online eğitim için hazırlıklı olmadığını, hocalarına ulaşmakta zorlandıklarını, kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olduğundan şikâyet etti. Raporda, üniversitelerin uzaktan eğitimde öğrencileri memnun edebilme düzeyi, “FF” seviyesinde gerçekleşti. Raporla ilgili Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Muşlu, “Öğrenciler üniversitelerden memnun değil” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, öğrencilerin, üniversitelerinden memnuniyetsizliklerinin sorumlusunun YÖK olduğunu belirten Muşlu, “YÖK, ortaya çıkan istatiksel verileri kendince değil, bilimsel kriterlerle değerlendirmeli ve uzaktan öğretim sürecinin üniversiteler açısından ne kadar verimsiz olduğunu ve kayıp bir döneme dönüştüğünü görebilmelidir” ifadelerini kullandı.

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