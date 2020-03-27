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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Uzaktan eğitimde eksikler giderilmeli

27 Mart 2020, Cuma
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan’a kadar okulların uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirirken eğitimciler sunulan eğitimin eksiklerini değerlendiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir toplantıya yaptıklarını aktardı. Selçuk, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları dünyadaki belli başlı ülkeleri günlük izleyerek tespit etmeye çalıştıklarına işaret ederek, televizyonlar üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını anımsattı.

Uzaktan eğitim süresi uzadı

Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili.Bütün bu çalışmalara baktığımızda, eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Bu çerçevede Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu” dedi. 

Telafi eğitimi ücretli öğretmenler verecek

Eğitime verilen aranın uzaması sonrasında ücretli öğretmenlerin durumunun ne olacağı konusundaki soru üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık. Bizim ‘telafi eğitimi’ olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ne zaman olursa olsun, yazın olabilir, hafta sonları olabilir her şekilde her senaryoya ve açığız. Bunun zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak.” Bakan Selçuk, özel kursların da belirtilen tarihe kadar kapalı olacağını vurguladı. Ankara – aa 

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Sistemin eksikleri var 

Türkiye’de koronavirüs salgını sonrası başlayan uzaktan eğitimde  hem içerik hem de sisteme erişim yönünden sıkıntılar devam ediyor. Eğitimcilere göre sunulan eğitimin eksikleri var. DW Türkçe’ye konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, uzaktan eğitim sürecinden çok sayıda öğrencinin yararlanamadığını söylüyor. Aydoğan:“Yoksulluk sınırı altında yaşayan tüm ailelerimizin çocukları için bilgisayar ve tableti olmayan tüm öğrencilerimiz için bu eksiklikler bir an önce giderilmeli.” Eğitimde Görme Engelliler Derneği de  hiçbir görme engellinin bilgisayar üzerinden EBA’ya giremediğini çünkü güvenlik kodunun sesli alternatifi olmadığını ve ekran okuyucunun sisteme erişemediğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi.

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