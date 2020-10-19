Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

TEMİZ Toplum Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, “Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın ekranla ve teknolojiyle muhatap olmak durumları, görünmez bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor” dedi.

Temiz Toplum Derneği’nden uzaktan eğitim sürecinde teknoloji bağımlılığı uyarısı geldi. Temiz Toplum Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, teknoloji bağımlığının masum olmadığını ifade ederek, “Tek- noloji bağımlılığının, ekrana bakmanın pek çok zararı mevcut. Uzaktan eğitim sürecinde de, ister istemez çocuklarımız ister tablet, ister televizyon isterse telefonla olsun ekranla ve teknolojiyle muhatap olmak durumundalar. Bu da, görünmez bir tehlikeyi beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Süreler aşılmamalı

Bu süreçte teknoloji ile fazla hemhal olmayan çocuklarında, ekranla daha vakit geçirmeye başlayacaklarını dile getiren Demir, “İşte görüyoruz, ekonomik durumu iyi olmayan aileler için tablet kampanyaları düzenleniyor. Şüphesiz iyi niyetli. Ancak daha fazla teknoloji bağımlısını doğuracağı da aşikar. Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığımız da, öğretmenlerimiz de, aileler de çok dikkatli olmalı” diye konuştu. Telefon, tablet ve bilgisayarların çocukların eğitimi dışında bu süreçte kullanılmaması gerektiğini ifade eden Mehmet Demir, “Çünkü bunlar risk taşıyor. 0-2 yaş arasında çocuklar tamamen uzak tutulmalı. 2-6 yaş grubu 1 saati geçmemeli. 6 yaşından büyüklerde de, içerikleri mutlaka denetlenerek, çocukların sosyal yaşantısını, görev ve sorumluluklarını aksatmayacak bir plan çerçevesinde yapılmalı” ifadesini kullandı.

Odaklanma sorunlarına sebep oluyor

Ekranların zararlarına da değinen Mehmet Demir, “Bu süreler aşıldığında çocukların beyinleri zarar görüyor. Büyükler de ise ciddî bir bağımlılık süreci başlıyor. Teknoloji bağımlısı olmuş bir çocuğun, internet üzerinden ders çalışmasını, araştırma yapmasını bekleyemezsiniz. Bu fizikî olarak bile mümkün olmaz. Öte yandan, yüz yüze eğitim sürecinde de yine odaklanma sorunları başlayacaktır. Ciddi bir devam problemi ortaya çıkabilecektir. Çünkü bağımlı beyni mutlu olabilmek için, bağımlı olduğu şeye, yani teknolojiye yönlenecektir” diye kaydetti.