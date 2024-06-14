Uzun tatil başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı. 20 milyondan fazla öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul öğrencileri için karnelere yeni tasarım yaptı.

Karnede ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek. Bu yıl ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. 9’uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70’e çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2’nci sınıftan itibaren tüm kademelerde yaz okulu açacak. Öğrenciler spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim dallarında ücretsiz yaz okullarına katılabilecek. Kurslar, saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Haber Merkezi

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