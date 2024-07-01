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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yaz Kur’an kurslarına yeni etkinlikler eklendi

01 Temmuz 2024, Pazartesi 01:44
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yaz Kur’an kurslarında, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilmesinin yanı sıra mutfak ve sanat atölyeleri ve yüzme dersleri verilecek.

Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek ve 1 Temmuz’da başlayacak Kur’an kurslarının kayıt işlemleri ise 8 Temmuz’a kadar sürecek. Yatılı yaz Kur’an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak ve eğitimler dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinlikler, spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleriyle yüzme dersleri verilecek. Camiler, kurs merkezleri veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

Amacımız eğlenerek öğrenme

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, kayıtlarına 10 Haziran itibarıyla başlanan kursların 7 hafta süreceğini ve eğitimlerin öğrenci merkezli olacağını belirtti.

Öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılacağını ve eğitimin buna göre verileceğini aktaran Akbulut, “Sadece Kur’an öğretimi olarak değerlendirilmemeli. Temel dini bilgileri vereceğiz. Abdestin nasıl alınacağı, Allah ve peygamber sevgisi, Peygamberimizin hayatına dair öz bilgilerin kazanılması ve çocukların dini kavramlarla tanışması hedefleniyor.” diye konuştu. Yarışmalarla eğitimlerin zenginleştirileceğini ifade eden Akbulut, çocuklar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamayı, kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi ve şiddetten uzaklaştırmaya yönelik değerlerin kazanılmasını hedefleyen etkinlikler yapacaklarını söyledi. Akbulut, “7 haftalık süreçte dini bilgiler yüküyle karşılaşılmayacak. Günlük yaşantıda, dini bilgilerle birlikte ahlakı önceleyecek bütünlük oluşturma hedeflemekteyiz. Amacımız eğlenerek öğrenme.” dedi.

Kurslarda etkinlik sayısı artırılacak

Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara bağlı bazı yurtlarda da yatılı yaz Kur’an kursu düzenleneceğini belirten Akbulut, “Temel dini bilgiler ve Kur’an öğreniminin yanı sıra çok daha farklı etkinlikler yapılacak. Spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleri, yüzme dersleri verilecek.” diye konuştu.

Haber Merkezi

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