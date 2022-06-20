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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

'YKS'de 869 bin 374 kişi görev aldı'

20 Haziran 2022, Pazartesi 13:42
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2022-YKS) en fazla adayın başvurduğu YKS olma özelliğini taşıdığını belirterek, "2022-YKS sınav hazırlık ve sınav uygulama süreçleri açısından çok büyük emek barındıran bir organizasyondu. Son yılların en büyük sınav organizasyonu olan 2022-YKS'yi sorunsuz şekilde başarıyla tamamladık." dedi.

Aygün, üç oturum halinde gerçekleştirilen 2022-YKS'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

2022-YKS'nin, 18 Haziran Cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), 19 Haziran Pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC/ Lefkoşa dahil 208 sınav merkezinde tamamlandığını hatırlatan Aygün, Ankara'nın Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar, Balıkesir'in Gönen, Konya'nın Karapınar, Mardin'in Nusaybin, Mersin'in Erdemli ve Sivas'ın Şarkışla ilçelerinde bu yıl ilk defa YKS düzenlediklerini aktardı.

Aygün, YKS kapsamındaki hazırlıklara ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev aldı." bilgisini paylaştı.

Rekor başvuru için en büyük sınav organizasyonu

Aygün, 2022-YKS'ye başvuranların sayısının yüzde 24,36'lık artışla 3 milyon 243 bin 425'e yükseldiğini, TYT'nin 10 bin 537 binadaki 180 bin 601 salonda 521 bin 191 görevliyle yapıldığını kaydetti.

AYT'nin 6 bin 17 binadaki 111 bin 531 salonda 317 bin 765 görevliyle, YDT'nin ise 882 binadaki 7 bin 618 salonda 30 bin 418 görevliyle yapıldığını belirten Aygün, bu yıl engelli adaylar için 9 bin 476 okuyucu ve işaretleyicinin görev yaptığını ifade etti.

Aygün, sınava ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022-YKS, en fazla adayın başvurduğu YKS olma özelliğini taşıyor. Rekor başvurunun gerçekleştiği ve son yılların en büyük sınav organizasyonu olan 2022-YKS'yi başarıyla tamamladık. 2022-YKS, sınav hazırlık ve sınav uygulama süreçleri açısından çok büyük emek barındıran bir organizasyondu. Son yılların en büyük sınav organizasyonu olan 2022-YKS'yi sorunsuz şekilde başarıyla tamamladık. 208 sınav merkezinde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm sınav koordinatörlerimizi, koordinatörlük çalışanlarımızı ve kurum personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan akademisyenlere, öğretmenlere, emniyet mensuplarına ve sınav organizasyonuna destek veren tüm kamu personeline ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

AA

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