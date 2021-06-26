YKS'de ilk oturum sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk oturum sona erdi. Sınavın ilk oturumuna 2 milyon 592 bin 579 aday katıldı.

2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

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