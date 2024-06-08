YKS’de ilk oturum TYT bugün yapıldı

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS 8-9 Haziran’da gerçekleşiyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran’da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yapıldı.

YKS’nin bugün saat 10.15’te yapılan birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 120 bin 878 aday katıldı. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapıldı. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yaptı.

9 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’dan “YKS”de gürültü uyarısında bulundu: “Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmaların durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli”