YKS tercih işlemleri başladı - 5 Ağustos'a kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 5 Ağustos'a kadar yapabilecek.

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