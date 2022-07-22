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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

22 Temmuz 2022, Cuma 23:53
Üniversite adaylarının, heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklandı. Adaylar, doğru tercih yapabilmenin püf noktalarını araştırıyor.

Bu meslekler YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor
YKS tercihlerinde bu uyarılara dikkat!

 

Bu süreçte adayların doğru tercih yapabilmeleri için uzmanlardan destek alınması ve ön hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizen Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, “Adaylar, puana değil başarı sırasına bakarak tercih yapmalı ve önce bir havuz oluşturmalılar. Bölümleri sıralarken ise en çok istedikleri bölüme göre bir sıralama yapmalılar” diyerek adaylara önerilerde bulundu. Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, adaylara yol haritası sunan önerilerini şöyle sıraladı: 

Tercihlerini titiz bir ön hazırlık ile yapmalı ve en geç 5 Ağustos gece yarısına dek ÖSYM’ye bildirmeliler. Başarılı öğrencinin yerine daha az başarılı öğrencinin yerleşmesine yol açmayacak. Kaygılanmayın. Seçeceğiniz bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığını ÖSYM kılavuzunda “bakınız/ koşullar” olarak gösterilen bölümden mutlaka inceleyin. 

Önemli olan ilgili puan türünde kaçıncı sırada olduğunuz. Bir bölüme yerleşip yerleşemeyeceğinize sizin kaçıncı sırada olduğunuz ve o bölümün geçen yıl en son kaçıncı sıradan öğrenci aldığına bakılarak karar verilebilir. Puana bakarak karar vermek yanlış olur. Ölçütümüz başarı sırası. Unutmayın. 

Ankara - Recep Gören

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