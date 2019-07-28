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28 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

YKS tercihleri yapılırken çocuğun yetenekleri gözetilmeli

28 Temmuz 2019, Pazar 23:13
Eğitimci yazar Mehmet Ekinci, üniversite tercihi yapılırken ailelerin çocuğun yeteneklerini gözetmesi gerektiğini söyledi.

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Üniversite adayları en çok bu bölümleri araştırdı

İki buçuk milyona yakın öğrencinin 15-16 Haziran tarihlerinde girdiği Yükseköğretime Geçiş Sınavları YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklandı. Barajı geçen öğrenciler için tercih zamanı başladı. Öğrenciler YKS’de girdikleri sınav türüne aldıkları puana göre buguün (29 Temmuz) saat 23.59’a kadar tercihlerini yapmak zorunda. Ancak doğru tercihi yapmak hiç de kolay değil. Bir yanda öğrencilerin hayalleri, istedikleri üniversiteler ve bölümler var, diğer yanda alınan puanın bu hayallerle ne kadar uyumlu olabileceği endişesi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Yükseköğretim Kurulu YÖK’e hazırladığı tercih robotu gibi dijital kılavuzlar, çeşitli kurumların açtığı tercih danışmanlık merkezleri, eğitim koçları ve üniversitelerin tanıtım günleri öğrencilerin bu zor kararında yardımcı olmaya çalışıyor.

Tercihlerde 29 Temmuz son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 29 Temmuz - 23.59’da sona erecek. Adayların 23 Temmuz’da başlayan 2019-YKS tercihlerini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor.

Artık üniversite diplomasıyla işe girilmiyor

Eğitim koçu ve yazar Mehmet Ekinci özellikle anne babaları kendi tercihlerini çocuklara dayatmamaları konusunda uyarıyor ve “Öğrenci kendi düşlerini tamamlayacak tercihler yapmalı. Nasıl yaşamak istiyorsa, ona göre tercih yapmalı. Bunun için de kendini tanıması, kendi bireysel değerlerini tesbit edebilmesi çok önemli. Aileler de kendilerinin değil, çocuğun nerede mutlu ve huzurlu olabileceği sorusuna cevap aramalı” dedi. Ekinci “Öğrenci genellikle mezun olduğunda iş bulup bulamayacağını soruyor. Türkiye’de artık üniversite diplomasıyla işe girilmiyor. Bunu bütün öğrencilerin bilmesi gerekiyor. Öğrencinin üniversite bittikten sonra işe girebilmesi için donanımını tamamlaması gerekiyor. Bu donanımın içinde yabancı dil olduğu gibi kişisel gelişim de var. Örneğin iletişimi iyi olmayan bir öğrenci hukuk fakültesini bitirse dahi işsiz kalır” ifadelerini kullandı. Ekinci, öğrencilerin tercih edecekleri okulların akademik kadrosunu da iyi araştırması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler: üniversite, tercih
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