7 günlük tercih için 13 tavsiye

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, YKS tercihleri ile alâkalı önemli tavsiyelerde bulundu.

ÖSYM’nin 18 Temmuz’da YKS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından 23 Temmuz’da tercih sisteminin açılacağını ve adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirten Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, adaylara 13 önemli tavsiyede bulundu. Ön hazırlık yapmanın ve uzmanlardan destek almanın önemine değinen Şentürk, “Tercih havuzu oluşturduktan sonra puanına, başarı sırasına bakmadan en çok istenilen bölüme göre liste oluşturulmalı” dedi. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. Oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday girdi. Heyecanla beklenen YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşebileceği önlisans programlarında 505 bin 517, lisans programlarında 471 bin 291 kontenjan bulunuyor.

TERCİHTE DİKKAT EDİLECEKLER

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, bu yıl adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirterek tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu:

- Puanlar 18 Temmuz’da açıklanacak. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için 7’si ÖSYM’nin tercih sisteminin açık olduğu günler olmak üzere toplam 12 günleri olacak. Bu sebeple titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 29 Temmuz gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM’ye bildirmeleri şart.

- Adaylar, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacaklarını göz ardı etmemeli.

- Önlisans programlarını TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

Bu yıl özel yetenek ile lisans programlarına kabul edilecek öğrenci sayısı 31.405 olacak.

* Seçilecek bölümlerin kendine has özel şartlar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda “bakınız/şartlar” olarak gösterilen bölümden mutlaka incelenmeli.

Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı.

- Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız.

- Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok.

* Kazanıldığında üzüntü oluşturacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

* Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.

* Başka bir şehir tercih edilecek ise yurt imkânlarını mutlaka araştırmalı.

* Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeliler.

* Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler.

İstanbul - Musa Aydın