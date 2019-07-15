"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

7 günlük tercih için 13 tavsiye

15 Temmuz 2019, Pazartesi
Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, YKS tercihleri ile alâkalı önemli tavsiyelerde bulundu.

ÖSYM’nin 18 Temmuz’da YKS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından 23 Temmuz’da tercih sisteminin açılacağını ve adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirten Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, adaylara 13 önemli tavsiyede bulundu. Ön hazırlık yapmanın ve uzmanlardan destek almanın önemine değinen Şentürk, “Tercih havuzu oluşturduktan sonra puanına, başarı sırasına bakmadan en çok istenilen bölüme göre liste oluşturulmalı” dedi.  Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. Oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday girdi. Heyecanla beklenen YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşebileceği önlisans programlarında 505 bin 517, lisans programlarında 471 bin 291 kontenjan bulunuyor. 

TERCİHTE DİKKAT EDİLECEKLER

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, bu yıl adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirterek tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu:

- Puanlar 18 Temmuz’da açıklanacak. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için 7’si ÖSYM’nin tercih sisteminin açık olduğu günler olmak üzere toplam 12 günleri olacak. Bu sebeple titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 29 Temmuz gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM’ye bildirmeleri şart. 

- Adaylar, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacaklarını göz ardı etmemeli. 

- Önlisans programlarını TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek. 

Bu yıl özel yetenek ile lisans programlarına kabul edilecek öğrenci sayısı 31.405 olacak.

* Seçilecek bölümlerin kendine has özel şartlar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda “bakınız/şartlar” olarak gösterilen bölümden mutlaka incelenmeli. 

Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. 

- Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız.  

- Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. 

* Kazanıldığında üzüntü oluşturacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı. 

* Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.   

* Başka bir şehir tercih edilecek ise yurt imkânlarını mutlaka araştırmalı. 

* Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeliler. 

* Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler. 

İstanbul - Musa Aydın  

Etiketler: üniversite, tercih
Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbeye lanet hukuka davet

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız

    Bu yanlıştan dönmeliyiz

    10 adımda çocukla seyahat

    7 günlük tercih için 13 tavsiye

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İran, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı

    İsrailli bakandan küstah talep

    Fransa'da Bastille Günü kutlamalarında 152 kişi gözaltına alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 tarihimizin en önemli anlaşması

    Hakkari'de 3 askerimiz şehit oldu

    Halk Macron'u yuhaladı ve istifaya davet etti

    Çad'da bir yıldan fazla uygulanan sosyal medya sansürü kaldırıldı

    Karpuz tarlada kaldı

    Asgarî ücretli 128 gün devlete çalışıyor

    Giresun'da minibüs dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var!

    Hindistan Ay'da su arayacak

    Yaralanan askerden acı haber!

    Süper Lig'in fikstürü 17 Temmuz'da belli olacak

    Tarihte yolculuğa davet ediyorlar...

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Asırların hekimi Er-Râzîden hikmetler (4)
    Genel

    Bu yanlıştan dönmeliyiz
    Genel

    AKP, derin yapıyla uzlaştı
    Genel

    Darbeye lanet hukuka davet
    Mehmet KARA

    15 Temmuz’un 3. Yıldönümü… Adalet ve demokrasi ortak paydasında birleşilmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “S-400 şantajı” nasıl aşılacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (1)
    Genel

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.