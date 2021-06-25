YKS’ye 1 gün kala bunlara dikkat

3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavı, 26-27 Haziran’da yapılacak. Sınav çalışmalarına güzel bir nokta koyma zamanı geldi. Sınav öncesi süreçte yapılması gereken teknik hazırlıklar neler?

YKS’ye son bir gün kala nasıl geçirilmeli? Sınav günü nelere dikkat etmelisiniz? Bu soruları, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh şöyle cevapladı: https://ais.osym.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Mutlaka çıktısını alıp saklayınız. Sınav salonuna sınav giriş belgeniz ve resimli kimlik belgenizle giriş yapabileceksiniz. Sınav yerinize önceden gidin. Hem sınav sabahı için ulaşım şeklinizi belirlemiş olursunuz hem de önceden gitmiş olmak sınav sabahı size bildiğiniz yere gitmenin güvenini verecektir. Sınavdan bir gün önce, bedenen ve zihnen sizi dinlendirecek faaliyetlerde bulunun diyen Zırıh önerilerini şöyle sıraladı: ‘‘Gözünüzü ve zihninizi yoran etkinliklerden, uzun süre televizyon izlemekten ve bilgisayar oyunları oynamaktan uzak durun. Akşam hafif yemekler yemenizde fayda var. Alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin. Akşam erken yatmak için kendinizi zorlamayın, uykunuz geldiğinde uyuyun’’

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