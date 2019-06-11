YKS’ye 5 gün kala uzmanlardan uyarılar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler heyecan ve stres içinde gün sayıyor.

Sınav kaygısının azaltılabilmesi için öncelikle fiziksel sağlığa dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, “Sağlıklı beslenmeli, düzenli uyumalı ve egzersiz yapılmalı” dedi. Hem sınav öncesi hem de sınav esnasında nefes ve gevşeme egzersizlerinin de kaygının etkilerini azaltacağını belirten Tınaz, “Etkili çalışma alışkanlıkları ve soru çözme biçimleri benimsenmeli. Zaman iyi kullanılmalı ve sınavdan birkaç gün önce çalışma sonlandırılmalı” uyarısında bulundu.

Uykunuzu iyi alın

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim Üyesi Dr. Yudum Akyıl’ın adaylara önerileri de şöyle: “Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız etkinlikleri yaparak geçirin. Sınav hakkında konuşmamaya çalışın. Uykunuzu iyi alın. Her zaman yediğiniz şeylerden yiyin. Kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün. Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin. Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin.