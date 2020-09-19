"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Yüz yüze eğitim hazırlıklarına ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama

19 Eylül 2020, Cumartesi 21:30
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını belirterek, üç haftalık sürede tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandığı ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığı belirtildi. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı." bilgisini paylaştı.

"Servislerle ilgili planlamalar tamamlandı"

"Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız." vurgusunda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 

Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı." 

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki anlık bildirim sistemi hazır 

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu aktardı. 

Bakanlığın açıklamasına göre, sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. 

Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak. 

"Öğretmen 'Buradayız' derse o ülkenin yolu açılır" 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından "okulları güvenle açıyoruz" etiketiyle paylaşımda bulundu. 

Selçuk, paylaşımında, "Tüm okul müdürleri, tüm 1. sınıf okutacak öğretmenlerimizle görüntülü görüşme yaptım geçtiğimiz hafta. Büyük bir sınıfta yoklama gibiydi. 'Biz hazırız Ziya Öğretmenim' dediler. 'Burası bizde...' dediler. Öğretmen 'Buradayız' derse o ülkenin yolu açılır." ifadelerine yer verdi.

AA

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doktorlar siyasetin hedefi olmasın

    Muhalefetten iktidara ‘ek bütçe’ çağrısı

    Salgın yeniden alevleniyor

    Beyrut Limanı'nda 9 kişi hala bulunamadı

    Dünya genelinde son 24 saatteki gelişmeler

    Türkiye'de 1538 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Hekimlere şiddeti körükler

    Irak'ta ibadet yerleri 5 ay sonra yeniden açılıyor

    Öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek

    Siirt'in Şirvan ilçesi karantina altında

    Cezayir, ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak istiyor

    Binali Yıldırım'in Kovid-19 testi negatif çıktı

    'Salgının tekrar alevlendiğini söyleyebiliriz'

    Melbourne'de koronavirüs sessizliği

    İtalya'da halk referandum için sandığa gidiyor

    İstanbul'da salgın önlemi: Bazı kurumlara HES kodu olmadan girilemeyecek

    Küresel salgının 3 merkezi... Hindistan, Brezilya ve Meksika'nın son 24 saati

    'Normalleşme' ile İsrail'in işlediği suçları görmezden geliniyor'

    Dışişleri Bakanlığından Rus mahkemesinin 'Kırım Tatarları'na kararına tepki

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül ve 28 Şubat’tan günümüze cemaatler
    Mehmet KARA

    Erdoğan tekrar aday olabilir mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tarîkat ve cemaatler
    Hasan ŞEN

    Yıldızlar kaymaya devam ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Ölümü düşününce normalleşiyor insan
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (4)
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’da rüya (1)
    Abdurrahman AYDIN

    İslâmın “Güncellenmiş” evrensel bir sunumu: Risâle-i Nur
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, asıl vatana bir sevkiyattır
    Ahmet BATTAL

    Günün doğusu ve doğrusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.