1 kilo patates 1 bardak çay etmiyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patatesin depoda kaldığı köy ve kasabaları ziyaretinde çiftçiler bir kg patates ile bir bardak çay içemediklerini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patatesin depoda kaldığı köy ve kasabaları ziyaret etti. Gürer, “Patates 2018 yılı rekolte düşmesiyle üreticiden tüccara geçtiğinde fiyat artışı oluştu. İthal patates dahi geldi. Geçen yıl üretici yeniden ürün ekti ve rekolte yükseldi. Hasat döneminde tüccar maliyetine ürünü almayınca üretici ürünü depoladı. Bu kez iktidar yurt dışı ürün satışına engel getirdi. Yurt dışı teşvik vermeyince tüccar üreticinin elindeki ürünü almayıp fiyatı daha da baskıladı. Kilosu 90 kuruşa mal olan patatesi 85 kuruşa depoda alıcı olmadı. Patates depoda, ayrıca maliyete depo, işçilik, zayiat masrafları da geldi. Çiftçiye maliyeti de arttı. Halen depoda patates var. Vatandaş depodaki ürüne dört kat fiyat artışı ile ulaşıyor ama üretici kazanmıyor” dedi.

Çiftçi kara kara düşünüyor

Gürer, ürünün böyle giderse sorun aşamasına geleceğini üreticilerden dinlediğini belirterek, “Üretici, girdi fiyatları ile 90 kuruşa mal ettiği ürününü zararına satmak zorunda kalıyor. Tohum, ilaç, gübre, sulama suyu enerji gideri işçilikle üründen para kazanamaz duruma geldiği gibi, bankalara olan borçlarını ödemekte de zorlandığı için bu yıl nasıl ekim yapacağım diye kara kara düşünüyor. Çok sayıda çiftçi haciz kıskacında, borçlarını ödeyemiyor” diyekonuştu.

Ankara - Adnan Solmaz