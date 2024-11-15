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15 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

1 milyon 396 bin kişinin kart borcu var

15 Kasım 2024, Cuma 19:08
Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı hızla artıyor.

Vatandaş borç batağında - Kredi kartı borç artışı yüzde 200'e ulaştı

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024 yılının ilk 9 ayında bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 1 milyon 396 bine ulaştı.Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredilerde tasfiye edilecek alacaklar ise daha da endişe verici bir tablo çiziyor. Son bir yılda bu rakam yüzde 139 artışla 102 milyar TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi

 

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