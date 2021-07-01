16 milyon aç, 50 milyon yoksul

Tüketici Hakları Derneği’nin yaptığı araştırmada, “Türk-İş’in 2021 yılı Haziran Ayı açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK’in ‘yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı’ karşılaştırıldığında, 16 milyon kişi aç, 50 milyon kişi ise yoksuldur” deniliyor.

HABER: Recep Bozdağ - Yalova

Tüketici Hakları Derneği’nin yaptığı araştırmada, “2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’de 66 milyon kişi aç ve yoksul” denildi. Dernek Genel Başkanı Turhan Çakar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’nin nüfusunun 83.8 milyon dolayında olduğunu belirterek, “Türk-İş’in araştırmasına göre, 2021 yılı Haziran Ayına ilişkin 4 kişilik hanenin açlık sınırı 2865 TL, yoksulluk sınırı ise 9332 TL’dir. Türkiye’de hane halkının ortalama büyüklüğünün 3.25 kişi olduğu dikkate alındığında, ortalama bir hanenin Haziran 2021’de açlık sınırı 2327.8TL, yoksulluk sınırı ise 7582.25 TL’dir. Türk-İş’in 2021 yılı Haziran Ayı açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK’in “yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı” karşılaştırıldığında, 16 milyon kişi aç, 50 milyon kişi ise yoksuldur. Toplam, 66 milyon kişi aç ve yoksuldur.” şeklinde konuştu.

TÜİK’in hesapları bilimsel değil

Türk-İş’in, 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplarken, bilimsel olarak olması gereken araştırmaları yaparak bu sınırları belirledğini vurgulayan Çakar, “Yani, 4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bedel ile açlık sınırı, tüm gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bedel ile yoksulluk sınırı belirleniyor. TÜİK ise, hanelerin mevcut gelirlerini ve gıdaya ayırdıkları, (gıdaya harcadıkları) bedel ile diğer harcamalarını dikkate alarak açlık ve yoksulluk sınırlarını belirliyor. TÜİK’in bu şekildeki açlık ve yoksulluk hesaplaması bilimsel değildir” ifadelerini kullandı.