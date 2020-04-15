'2.1 milyon vatandaşa 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel ihtiyaçları için 2.1 milyon kişiye 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Albayrak, "Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında sağlanan kaynaklara ilişkin bilgileri paylaştı. 67 bin 229 firmanın 'İşe Devam' desteğine başvuruda bulunduğunu söyleyen Albayrak, bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerinin neticelendirdiğini söyledi. Albayrak, "Sanayicimize bugüne kadar 36 miyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi" dedi. ​Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: - Temel ihtiyaçları için 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik. - Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatı bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz, bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilinmesini isteriz.

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