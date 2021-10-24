2. el altın değerinde

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak 2. ele yansıdığını belirterek, şu anda 2. el aracın altın değerinde olduğunu söyledi.

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2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Şu anda ikinci el bir araç altın değerinde” dedi. 2. el otomotiv sektörüne yaklaşık 1,5 yıl önce giriş yaptıklarını belirten Ülgür, bir değerlendirme toplantısı ile sektörün ve 2plan’ın gelişimine dair bilgiler aktardı. Ülgür, pandemi şartları ve sıfır otomobil sektöründe çip krizinden kaynaklanan bulunurluk sorununun ikinci el piyasasını da doğrudan etkilediğini belirterek yılın 7,5 milyon adetlerde kapanacağı ve geçen yıla oranla yüzde 8’lik bir düşüş beklediklerini söyledi. Ülgür, yılın ilk 9 ayında ikinci el otomotiv sektöründe 5 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik bir düşüş olduğunu da sözlerine ekledi.

2. el aracın değeri artıyor

Ülgür, arz sorunu, yüksek kur ve faizler nedeniyle tüketicilerin 2. ele yöneldiğini vurgulayarak, “Sektörde zor bir dönem yaşandı; ancak yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını öngörüyorum. Şu anda ikinci el aracın altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu süreçte ikinci eldeki fiyat konusu çok fazla gündeme geliyor. Yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak 2. ele de yansıyor. Yılbaşından bu yana ise fiyatlarda ortalama yüzde 20 oranında artışlar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Son 15 günde yaşanan artışın ise yüzde 5-10 seviyelerinde gerçekleştiğini de eklemeliyim. Bu açıdan baktığımızda sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve sıfır araca ulaşmanın daha da zorlaşmasının beklenmesi nedeniyle önümüzdeki aylar 2. el açısından hareketli geçecek” dedi.

Fiyatlar yükselecek

Önümüzdeki yılın pazarına da değinen Ülgür, “2022’de adetten ziyade rakamların yükseleceğini düşünüyorum. Arz azaldığı zaman doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Dolar ve daha çok Euro kuru bu artışı tetikleyen faktörlerden birisi ve bu sebeple 2022’de fiyatların yükseleceğini ifade edebiliriz. Adetler konusunda ise ikinci el otomotiv sektörünün 2022 yılında bu yıldan daha kötü olmamasını bekliyoruz. Adetler yükselecektir ama bunun ne kadar yükseleceği sıfır aracın gelmesine de bağlı. Son 5 yıllık ortalamaya baktığımızda sıfır pazarın 10 katı kadar ikinci el pazar hacmi oluşuyor. Bu rakamlara göre önümüzdeki sene yine sıfır araç pazarı 750 bin adet civarında olursa ikinci el de 7,5 milyon adet olarak gerçekleşir” diye konuştu.

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